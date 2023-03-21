【又奪冠】港連續13年樓價全球最難負擔 今次指數略跌至...

國際調查機構Demographia發表「國際樓價負擔能力（International Housing Affordability）報告」指，香港連續13年成為全球樓價最難負擔城市的首名。不過，過去一年樓價有所回落，樓價對收入比率則由上一年度的23.2回落至18.8，代表一個香港家庭仍須不吃不喝18.8年才能上車。

報告指，樓價對收入比率5.1及以上，屬於「極難負擔」，排名第二至五位分別是澳洲悉尼(13.3)、加拿大溫哥華(12)、美國檀香山(11.8)、聖何塞(11.5)，洛杉磯(11.3)、奧克蘭(10.7)、墨爾本(9.9)、多倫多(9.5)。

至於最易負擔的城市，前三名是美國匹茲堡、羅切斯特及克里夫蘭和聖路易斯，分別為3.1、3.2及3.5。

是次調查根據截至去年第三季的樓價與收入，比較8個國家、包括澳洲、加拿大、中國、愛爾蘭、新西蘭、新加坡、英國及美國，共94個主要市場的住屋負擔比率。該指數以一個城市的樓價中位數，除以家庭全年收入中位數計算，數值愈大，代表樓價負擔愈大。