道期升86點 油價跌近1%
2023年03月21日 16:11
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●美匯指數報103.4；港匯見7.8439；離岸人民幣(CNH)報6.8741；美元兌日圓報131.86；歐元企1.0721，英鎊處1.2241。金價報1,969美元。布油報73.17美元，紐油報67.1美元。比特幣企2.7萬美元水平。道指期貨升86點。
●市後關注點
20:30 加拿大2月消費物價指數(CPI)
20:30 加拿大1月零售銷售
22:00 美國2月成屋銷售
●恒生指數全日收報19,258點，升258點或1.36%；國企指數收報6,549點，升80點或1.24%；科技指數收報3,965點，升94點或2.45%。主板成交1,024億港元。https://bit.ly/3FHXrNJ
-高盛叫沽福耀玻璃，目標價24.6元。
-安踏去年純利75.9億人幣，派息72港仙。
-憂環球銀行危機，港版恐慌指數升至31點。
-吉汽去年多賺8.5%，末期息21仙。
-比亞迪證實4月推出智能手錶，部分車主試用中。
-瑞銀料越秀地產可達成今年合約銷售目標。
-思摩爾：內地規管電子煙已到位，清除不確定性。
●滬綜指收升20點，飛機製造股領漲3.8%，酒店旅遊股漲3%，船舶製造及釀酒股同升2.7%，汽車製造及傳媒娛樂股升2.2至2.4%。https://bit.ly/3JB3G78
●俄羅斯要求官員4月起停止使用iPhone。
●報告：香港再成亞洲公幹費用最貴城市，新加坡排第二。
●報告：港信貸市場復甦，信用卡貸款宗數按年增29%。
●LME倉庫鎳變石頭，該合約據報由摩通持有。
●傳美官員研擴FDIC保障範圍，為所有銀行存款提供擔保。
●走得快好世界！傳瑞信銀行家急電獵頭公司「搲撈」。
●大鱷阿克曼：聯儲局本周不應加息，銀行危機影響未完全浮現。
●馬斯克向鮑威爾獻計，本周減息最少半厘。
●美股：
-摩通策略師：美股高位已見，為大冧市作好準備。
-亞馬遜再裁員逾9000人，今年首要原則是精簡。
●領航再傳計劃全面關閉內地業務，退出螞蟻合資企業。
●港初創Pantheon Lab完成新一輪融資，新世界有份投資。
●港元隔夜拆息抽升至4.14厘，1個月息飆逾半厘。
●硅谷銀行「爆煲」後續：
-FDIC延長硅谷過渡銀行及私人銀行競購截止時間。
●美FRB收瀉47%創新低，傳摩通戴蒙牽頭擬注入資本。
●「裕澤香江」高峰論壇周五舉行，演講嘉賓名單出爐。
●瑞信AT1債券持有人傳正尋求對瑞信採取法律行動。
●澳洲央行會議紀錄：或需進一步收緊政策來降低通脹。