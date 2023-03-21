道期升86點　油價跌近1%

●美匯指數報103.4；港匯見7.8439；離岸人民幣(CNH)報6.8741；美元兌日圓報131.86；歐元企1.0721，英鎊處1.2241。金價報1,969美元。布油報73.17美元，紐油報67.1美元。比特幣企2.7萬美元水平。道指期貨升86點。

●市後關注點

20:30 加拿大2月消費物價指數(CPI)

20:30 加拿大1月零售銷售

22:00 美國2月成屋銷售

-高盛叫沽福耀玻璃，目標價24.6元。

-安踏去年純利75.9億人幣，派息72港仙。

-憂環球銀行危機，港版恐慌指數升至31點。

-吉汽去年多賺8.5%，末期息21仙。

-比亞迪證實4月推出智能手錶，部分車主試用中。

-瑞銀料越秀地產可達成今年合約銷售目標。

-思摩爾：內地規管電子煙已到位，清除不確定性。

●俄羅斯要求官員4月起停止使用iPhone。

●報告：香港再成亞洲公幹費用最貴城市，新加坡排第二。

●報告：港信貸市場復甦，信用卡貸款宗數按年增29%。

●LME倉庫鎳變石頭，該合約據報由摩通持有。

●傳美官員研擴FDIC保障範圍，為所有銀行存款提供擔保。

●走得快好世界！傳瑞信銀行家急電獵頭公司「搲撈」。

●大鱷阿克曼：聯儲局本周不應加息，銀行危機影響未完全浮現。

●馬斯克向鮑威爾獻計，本周減息最少半厘。

●美股：

-摩通策略師：美股高位已見，為大冧市作好準備。

-亞馬遜再裁員逾9000人，今年首要原則是精簡。

●領航再傳計劃全面關閉內地業務，退出螞蟻合資企業。

●港初創Pantheon Lab完成新一輪融資，新世界有份投資。

●港元隔夜拆息抽升至4.14厘，1個月息飆逾半厘。

●硅谷銀行「爆煲」後續：

-FDIC延長硅谷過渡銀行及私人銀行競購截止時間。

●美FRB收瀉47%創新低，傳摩通戴蒙牽頭擬注入資本。

●「裕澤香江」高峰論壇周五舉行，演講嘉賓名單出爐。

●瑞信AT1債券持有人傳正尋求對瑞信採取法律行動。

●澳洲央行會議紀錄：或需進一步收緊政策來降低通脹。