專家樓評：買樓收租仍屬上好投資...

3年疫情下來，香港樓價也避免不了下跌，在去年12月算是樓市罕有低潮的時候，很多人都會質疑買樓是否仍是上好的投資策略或工具？我們看一看數據：

在社會事件及3年疫情之後，根據差估署指數樓市由最高點跌了16%(以2021年9月最高點對比2022年12月最低點)，股市就最多曾下跌53%，但是樓市在復常之後，在1至2個月之內不少屋苑樓價都回升了5%至10%左右，但比高處的時候仍然低了5%至10%左右，股市在最低點即去年10月底，短短兩個月內勁升了35%，但仍然是比最高點的時候低了36%。債市的債價是動盪不定的，而這個年頭連房產信託基金的價格也在動盪，作為投資者，買房產信託基金是為了補充物業這種不動產的低流通功能，如果價格不穩定，其實就會失去了房產證券化是「紙地產」的本意。即是說用不同的投資產品相比較來說，樓市的表現都是完勝的。

近年銀行定期收息率十分之高，執筆的時候也不難找到4%左右的回報，不斷有人問買樓收租對投資者是否已不划算？筆者絕不認同。

樓市和銀行定期存款的分別是因為樓市長遠有穩定的升幅，正因為人的居住是一個很穩定的供求結構關係，往往樓市都是最能反映保存財富及套戥到通脹的投資工具，即是說通脹率愈高，樓市的保存財富或者投資增長的能力是會較高，無論樓市升多少都好，只要是升，我們原本的收租回報率就會提升，而且這種提升收租回報率是可以隨着租金的上升無限伸展，但存戶加減息是一個經濟周期，而且是有限量伸展的，所以趁逆市入市的人往往都可以長遠有美好收成的，買樓收租最大的敵人只是通縮。

祥益地產總裁 汪敦敬