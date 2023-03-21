【產經直播】銀行業恐慌暫紓緩　港股危機未除？

港股周二(21日)反彈，恒指早段高開118點，走勢反覆向上，最終收市升258點，報19,258點，成交1,024億元。市場對銀行業的信心危機逐漸緩和，港股後市有力繼續彈？不過港股成交疲弱，反映市場仍有隱憂？美國聯儲局香港時間周四(23日)公布議息結果，加息路徑點影響港股走勢？

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