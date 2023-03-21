【產經直播】銀行業恐慌暫紓緩 港股危機未除？
2023年03月21日 16:19
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港股周二(21日)反彈，恒指早段高開118點，走勢反覆向上，最終收市升258點，報19,258點，成交1,024億元。市場對銀行業的信心危機逐漸緩和，港股後市有力繼續彈？不過港股成交疲弱，反映市場仍有隱憂？美國聯儲局香港時間周四(23日)公布議息結果，加息路徑點影響港股走勢？
科網股方面，國家新聞出版署2023年進口網絡遊戲審批當中，共27款遊戲獲批，包括騰訊(00700)、嗶哩嗶哩(09626)所運營的遊戲。即將放榜的騰訊獲北水持續買入，加上獲批遊戲的好消息，騰訊仲可以上望咩位？嗶哩嗶哩今日抽升近7%，呢隻又點睇？
至於業績股，舜宇光學(02382)去年少賺五成一，派末期息0.5元。業績顯示，舜宇的手機鏡頭及手機攝像模組業務出貨量按年下降，但年內車載鏡頭出貨量則有增長，全球市佔率仍居首位，舜宇業績點解讀？舜宇今日彈逾5%，反映市場收貨？股份有冇望翻身？
內地支持軍工企業發展，相關股份抽高。有報道指內地將以更大力度鼓勵中央軍工企業做強做優做大，助實現國家戰略能力最大化，消息帶動中船防務(00317)、中航科工(02357)分別升1%及4%，企業前景可觀？兩隻股份近期上升不少，現價追入仲有利可圖？
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