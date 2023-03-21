貿發局：首季出口指數按季上升　維持全年增長預測5%

香港貿發局公布，今年首季出口指數按季升9.3至39，反映香港與內地在2月初全面通關後，本地出口商信心顯著改善，維持全年出口增長預測5%不變。貿發局研究總監范婉兒表示，儘管當下外圍負面因素比利好因素多，但假設歐美的「金融事件」未有演變成「金融危機」，預期未來數月將全面顯示通關所帶來的推動作用，相信香港下半年整體出口將逐步回升，上調全年出口預測的機會仍較之前增加，

她坦言，外圍經濟複雜多變，進行預測研究比以往困難，特別是歐美的消費情緒將左右出口。目前美國就業數據不俗，特別是服務行業有加薪，推高消費者購買力。不過，若美國出乎預期地大幅加息、金融事件惡化成金融危機，令恐怖情緒蔓延，將打擊消費及出口市場復甦。反之，一旦歐美市場有「驚喜」消息，例如停止加息甚至減息，有助推動消費，將大大利好本港出口。

香港與內地及國際間全面通關，商旅往來復常。范氏指，近月高端消費商務旅客來港經商是以數以萬計，有助推動香港經濟復甦。同時留意到有更多買家來港參展及採購，相信新冠疫情時積壓的需求得以釋放，並有利香港出口增長。

報告顯示，在六大主要行業中，服裝業對前景最為樂觀，由27.7點飆升至51.5點，並重返50以上的「擴張」，為2011年第三季以來首次，玩具業、珠寶業、鐘錶業等行業指數都有回升，分別上升19點、10.7點及12.5點。貿發局大中華區高級經濟師楊翠麗解釋，服裝業在疫情期間，加快拓展電子商貿，加上生活復常後，消費者對新衣需求大增，均推動指數大幅上升。

另外，展望未來，有55.7%受訪者預計生產及營運成本將會上漲，主要是原材料價格上升，其次是物流和人力成本增加。在此背景下，香港出口商在今年首季採取更多元化的營商策略，包括加強現金流管理、增加使用電子商務、提供更多不同類型的增值服務，以及擴展新的海外市場。