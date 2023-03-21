去年本港國際收支錄3672億元赤字

政府統計處公布，香港於2022年第四季錄得165億元的國際收支赤字（相當於本地生產總值的2.2%），而儲備資產相應地減少同等數額；2022年第三季則錄得1,384億元的赤字（相當於本地生產總值的19.1%）。2022年全年的國際收支錄得3,672億元赤字（相當於本地生產總值的13.0%），而2021年則錄得91億元赤字（相當於本地生產總值的0.3%）。

2022年第四季的經常帳戶錄得638億元盈餘，這反映香港儲蓄多於投資，令其累積對外金融資產（例如股本證券或債務證券），在環球金融波動時提供緩衝。與2021年第四季的919億元經常賬戶盈餘（相當於本地生產總值的12.2%）比較，盈餘減少是由於貨物貿易盈餘減少，而初次收入淨流入和服務貿易盈餘增加則抵銷了部分經常賬戶盈餘的跌幅。

2022年全年的經常賬戶盈餘為3,023億元，較2021年的3,394億元盈餘為少。盈餘減少是由於貨物貿易差額減少，而服務貿易盈餘增加和二次收入淨流出減少則抵銷了部分經常賬戶盈餘的跌幅。

2022年第四季非儲備金融資產錄得495億元的整體淨流出，主要源自證券投資和其他投資的淨流出，而直接投資和金融衍生工具現金結算的淨流入則抵銷了部分的整體淨流出；儲備資產減少165億元，而2022年第三季則減少1,384億元。2022年全年非儲備金融資產錄得6,583億元的整體淨流出，而2021年則錄得3,724億元的整體淨流出。

2022年全年儲備資產減少3,672億元，而2021年則減少91億元。

在2022年第四季季末，香港的對外金融資產和負債總值均處於很高的水平，分別為474,378億元（相當於本地生產總值的16.8倍）和336,858億元（相當於本地生產總值的11.9倍），這是一個重要國際金融中心常見的特點。期內，香港的對外金融資產淨值（即資產扣除負債）達137,520億元（相當於本地生產總值的4.9倍），而2022年第三季季末則為129,670億元（相當於本地生產總值的4.6倍）。香港的對外金融資產淨值與本地生產總值的比率是世界最大之一，為香港經濟面對突如其來的外來衝擊發揮強大的緩衝作用。

在2022年第四季季末，香港的對外債務總額為141,964億元，相較第三季季末減少1,140億元，主要是由於銀行界別的對外債務和其他界別的對外債務減少所致，而直接投資債務負債（公司間借貸）的增加則抵銷了部分的跌幅。