何文田瑜一1B期加推67伙　折實平均呎價29318元

鐵路上蓋新盤入票反應踴躍，發展商再度加推。華懋集團發展的何文田站瑜一第1B期，周二(21日)公布加推價單3號，提供67伙，折實平均呎價約29,318元。項目同日落實周六(25日)悉數發售3張價單所提供的179伙，及周日招標發售4伙四房戶。

該集團銷售總監封海倫表示，最新一批單位撇除樓層及景觀因素後屬原價加推，包括49伙兩房戶及18伙三房戶，實用面積由422至941方呎，折實售價由1,171.81萬至3,045.29萬元，折實呎價約25,530至34,374元。按定價計，67伙的市值逾14億元。

她續指，該期數提供183伙，全數單位分別於周六及周日按價單及招標形式出售。項目將於周四下午6時截票，周五進行抽籤。周六的銷售安排上，會劃分為A1組、A2組及B組。優先的A1組別，須選購2至4伙，當中最少1伙須為三房，最多1伙一房。A2組別可購1伙至3伙，而A組共提供116伙。至於普通組別則可購1至2伙。

項目迄今累計接獲6,200張入票，按以價單發售的179伙計，超額認購逾33倍。上述179伙的折實平均呎價約27,083元，市值約34.25億元。發展商指，首輪銷售完成後，有機會接力推出同系列第1C期項目。

該集團銷售總經理陳慕蘭稱，項目會所The Retreat連園林佔地約9.5萬方呎，提供逾30項設施，包括宴會廳、閱讀室、室內室外游泳池、空中花園及戶外燒烤場等。