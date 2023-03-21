港鐵：票價調整公式將參考物業發展利潤

首先，公司與政府已同意維持現行的票價調整機制公式及票價調整機制公式的直接驅動性質。同意修訂該公式，以使票價調整機制公式中使用的生產力因素應參考該公司除稅後的香港物業發展利潤，而非參考該公司的香港車務營運業務的財務表現而計算。

其次，就票價優惠及推廣優惠而言，該公司將以「服務表現回贈」取代「每程八達通車費3%回贈」及推出經修訂的「負擔能力掛鈎安排」，並將繼續實施全月通以及港鐵都會票、將雙向港鐵-專線小巴每程轉乘優惠由0.3港元增加至0.5港元，以及將2023年票價調整的0.2個百分點延後至2024年實施。

此外，公司與政府亦已同意就「負擔能力掛鈎安排」在2023/24以及2024/25票價年度進行的若干特殊應用，據此，在該公司累計應調整的2.85個百分點中，該公司將 在2023/24票價年度實施其中1.2個百分點的調整幅度，但將在2023/24票價年度實施1.2個百分點的一次性特殊減免，以抵銷相關調整；以及將餘下累計的1.65個百分點調整幅度延後至2024/25票價年度實施。