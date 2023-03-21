吉汽：不打減價戰將嚴控成本　公司可「活下去」

他提到，公司透過自身技術能力及成本管控等優勢造車，提升研發效率及降低成本，以獲得價格競爭優勢。公司約七至八成供應鏈位於江浙區域，供應鏈成本管控能力較強，而公司自身電機、電控，以及電芯的合資等陸續量產，形成汽車產業鏈紅利，有助增加產品成本競爭力。

該公司高級副總裁兼首席財務官戴慶指，集團將加快新能源轉型，旗下以大眾化為定位的「吉利」品牌，其銀河新能源系列產品目標年內推出3款新車；主打高端市場的「極氪」則預期在年內推出2款全新車型，去年已建立歐洲團隊，預期今年可進軍歐洲市場。

行政總裁桂生悅表示，長遠來講，「價格戰」對行業洗牌未必不是一件好事情。由於減價愈多，企業在研發、造車的投入必然減少，削弱消費者體驗，相信單靠減價獲取銷量的模式不可持續，當車的量及用戶體驗下降，最終會被消費者捨棄，強調「做好基本功」，公司未來才會活得好。

吉利汽車執行董事兼極氪智能科技行政總裁安聰慧認為，汽車行業已經到了「一個大洗牌」階段，淘汰賽已開始，而企業的綜合實力將是重點，強調吉利汽車集團及極氪已做好充分準備，其體系化能力形成很好的競爭力，「能夠活下去」。