長沙灣昇悅居兩房揸5年帳蝕22萬沽

樓市蝕讓成交不停湧現，長沙灣昇悅居兩房單位最初放盤已屬蝕本價，最後多減4萬元，以806萬元成交，原業主持貨約5年帳面損失約22萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21Q動力招潔冰指，小西灣藍灣半島1座極高層C室，實用面積約751方呎，套三房連工人房間隔，望海景，獲外區客以1,382.5萬元購入，呎價約18,409元，原業主2003年7月以328萬元購入，帳面賺1,054.5萬元。

●美聯李聖智稱，柴灣杏花邨24座中層7室，實用面積約620方呎，三房間隔，望海景，同區用家見市況持續向好，加快入市，並由租轉買，斥1,000萬元承接單位，呎價約16,129元。

●世紀21溢榮郭少玲表示，筲箕灣居屋愛蝶灣9座低層A室，實用面積約592方呎，三房間隔，享海景，未補價第二市場開價730萬元，獲綠表買家洽購，終以685萬元承接，累減45萬元，減幅約6.2%，呎價約10,673元，屬低市價。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角康澤花園C座中層4室，實用面積約396方呎，原則屬兩房現已改作一房，望樓景，成交價668萬元，呎價約16,896元，原業主今年1月叫價達688萬元，期間減價20萬元，減幅僅約2.9%。

●中原簡英譓透露，上環荷李活華庭B座高層H室，實用面積約756方呎，套三房間隔，望樓景，以1,480萬元易手，呎價約19,577元，原業主於2009年以640萬元買入，持貨約14年帳面獲利840萬元，單位升值約1.31倍。

●美聯黎啟康表示，西半山金碧閣中層B室，實用面積約664方呎，近日叫價約1,400萬元，獲同區用家洽購，議價後終以約1,360萬元市價成交，呎價約20,482元，原業主於2002年6月以約360萬元購入，轉手帳面獲利約1,000萬元。

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九龍區

●香港置業黎俊華稱，荔枝角曼克頓山3月錄約3宗買賣，包括6座高層A室，實用面積約894方呎，套三房連多用途室間隔，享維港景，以約2,350萬元放售約1個月，減價約150萬元，連車位售約2,200萬元，呎價約24,609元，低市價約5%，新買家為首置客。

●利嘉閣李啟昌指，長沙灣昇悅居7座中層D室兩房戶，實用面積約491方呎，望市景，區內上車客早已習慣區內生活環境，睇樓後稍為議價，減價4萬元，以806萬元購入，呎價約16,415元，原業主於2018年斥約828萬元購入，持貨約5年帳蝕22萬元。

●利嘉閣余文偉表示，長沙灣麗翠苑1座中層13室，實用面積約452方呎，兩房間隔，新買家原居於同區公屋，原業主已移居外國，授權家人簽約出售，未補價第二市場開價530萬元，最終以525萬元成交，呎價約11,615元。

●世紀21家天下黎振傑指，西南九龍君滙港1座低層B室，實用面積約846方呎，套三房連工人房間隔，以1,680萬元易手，呎價約19,858元，原業主於2010年8月以935萬元購入，持貨逾12年帳面獲利745萬元，單位期內升值約80%。

●世紀21富山劉倩彤指，新蒲崗居屋啟德花園2座中層H室，實用面積約612方呎，三房間隔，一星期前於已補價自由市場放盤，叫價838萬元，終以820萬元成交，呎價約13,399元，原業主於2018年以790萬元購入，持貨約5年帳面升值30萬元。

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新界區

●香港置業劉浩勤透露，將軍澳天晉IIIA第2A座高層A室，實用面積約1,165方呎，套四房連士多房及工人套房設計，另設約243方呎平台及按摩池，以2,800萬元沽出，呎價約24,034元，原業主2014年9月以2,212萬元購入。

●中原伍錦基稱，將軍澳日出康城LP6第3座低層A室，實用面積約463方呎，望園景，去年曾叫價960萬元，租客剛遷出，降價至760萬元，翌日即售735萬元，呎價約15,875元，原業主2018年9月以642.8萬元購入，帳面獲利92.2萬元。

●香港置業范文濤表示，將軍澳廣場3月暫錄5宗買賣，該盤5座低層C室，實用面積約454方呎，兩房間隔，望園景，以750萬元放盤約3個月後，減價10萬元，即以740萬元成交，呎價約16,300元，原業主於2018年7月以約680萬元購入，帳面獲利60萬元。

●中原關偉豪指，將軍澳南豐廣場6座低層E室，實用面積約447方呎，兩房間隔，最初開價650萬元，最新於以643萬元易手，呎價約14,385元，新買家為同區分支家庭，曾到多區睇樓，最後仍決定在將軍澳上車。

●美聯劉世華稱，將軍澳峻瀅6座高層E室，實用面積約504方呎，兩房間隔，獲用家以688萬元購入，呎價約13,650元，原業主於2015年8月以557萬元購入，持貨超過7年時間帳面獲利131萬元，單位升值約24%。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山居屋錦龍苑A座高層6室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望少海景，放盤兩星期，原先於已補價自由市場叫價480萬元，減22萬元或約4.6%，以458萬元沽售，呎價約11,421元。

●世紀21奇豐胡國強透露，馬鞍山居屋錦英苑D座低層5室，實用面積約554方呎，三房間隔，望園景，放盤9個月，已補價自由市場叫價500萬元，累減15萬元，獲買家以485萬元承接，呎價約8,755元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山曉峯灣畔3月暫錄約5宗成交，屋苑3座高層D室，實用面積約510方呎，兩房間隔，開價約760萬元，議價後以736.8萬元易手，呎價約14,447元，新買家為用家。

●中原霍栢雄指，沙田玖瓏山傲瓏閣1座中層B室套三房戶，實用面積約958方呎，開價約1,180萬元，議價後售1,133萬元，呎價約11,827元，新買家為換樓客，原業主則於2014年以1,395萬元購入，扣除現時市值約330萬元車位，料獲利約68萬元。

●世紀21奇豐周晉廷表示，粉嶺中心C座低層8室，實用面積約468方呎，兩房間隔，放盤僅5日，開價558萬元，同日兩組客人洽購，終以540萬元獲承接，呎價約11,538元，原業主於2009年9月購入，當時作價178萬元，持貨13年多帳面獲利362萬元。

●中原劉德興表示，粉嶺逸峯3月首宗買賣，屋苑2座低層C室，實用面積約476方呎，兩房間隔，放盤時開價約680萬元，議價後以658萬元易手，呎價約13,824元，新買家為年輕上車客。

●中原劉喜燕指，元朗錦綉花園3月暫錄約8宗買賣，屋苑B段第一街雙號屋，實用面積約915方呎，開價約1,180萬元，議價後以1,068萬元沽出，呎價約11,672元，新買家為外區換樓客，睇樓約半年時間，怕遲買會貴，即決定入市單位自用。

●中原王勤學表示，元朗區3月累錄約90宗二手買賣，按月減少約23%，PARK YOHO Venezia第6A座低層D室，實用面積約723方呎，叫價868萬元，以820萬元易手，較日前同類型低位再低約3.3%，創屋苑套三房單位今年新低，約3年帳面僅獲利10萬元。

●祥益龍超君指，房協屯門景新臺1座中層D室，實用面積約660方呎，三房間隔，區內白居二為鄰近親友居住，方便照應，加上原業主有意移民，減價10萬元，未補價第二市場售490萬元，呎價約7,424元。

●中原陳智生表示，屯門單幢樓蘭苑高層B室，實用面積約310方呎，兩房間隔，叫價280萬元，放盤半年，以268萬元沽出，呎價約8,645元。 原業主於1995年以65萬元買入單位，持貨約28年帳面獲利203萬元。

●世紀21集團發展商項目部(二部)林國輝表示，荃灣全‧城滙8座高層D室，實用面積約839方呎，套三房間隔，獲買家洽購，以1,638萬元成交，呎價約19,523元，原業主於2017年9月以1,438萬元購入，持貨逾5年帳面獲利200萬元。

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