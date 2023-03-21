m18講場：吉汽管理層記招獲高分　靠呢一招！

他話，激動係3年無嚟香港，依加可以親身同香港記者朋友傾偈，唔使再做網友。感動既係，過去公司股價表現欠理想，仲有咁多朋友捧場，非常感謝到場及網上參會嘅傳媒及投資者持續關注公司。

正所謂「錯要認，打就要企定」，桂生悅一開始就「大沙冧」，在場唔少分析師都點哂頭，小記仲聽到有分析員笑「一開始就這麼有溫度」，似乎認低威呢招投資者幾buy喎。

話時話，以往記者會同分析員會議分開舉行，做咩會合併？桂生悅就此解畫，之前收到記者及投資者反饋，希望了夠對方會議的內容及關注事項，公司參考有關意見，決定今年試行兩個會議合併，相信有助提高會議效率，有更多時間匯報公司情況，又有更多時間同投資者及傳媒交流意見，讓公司業績會議更公正、透明及公開，並促進企業管治水平。

業績會由傍晚5時開始，原定6時半結束，最終近7時散場。果然3年無實體會面，大家好多計傾，相信與會人士對公司了解一定更深入。對比部分公司拒絕與傳媒交流，呢間大藍籌企業管治100分啦！