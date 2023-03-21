美股道指升330點　第一共和銀行股價彈24%

美股周二早段向好，道指升330點，報32,575點；標指升43點，報3,994點；以科技為主的納指升121點，報11,796點。港股夜期報19,383點，升113點，低水124點。

美國地區銀行危機尚未解決，一些中小型銀行仍面臨擠提。為免事態惡化，美國財長耶倫表示，如有需要政府會擴大對小型銀行存款的保障，提供全額保險。同時，有傳摩通大通行政總裁戴蒙亦牽線其他大銀行的舵手，打算向搖搖欲墜的第一共和銀行(美股︰FRC)提供更多幫助，包括直接入股投資。第一共和銀行股價報15.14美元，升24.29%。

目前美國聯邦存款保險公司(FDIC)對每個存款帳戶的保額為25萬美元，多於此金額的存款理論上不受保障。不過，先前的硅谷銀行(SVB)及Signature Bank倒閉事件中，在財政部及聯儲局的支持下，FDIC破例提供了全額保障。耶倫的言論表明，政府可能會將類似的做法推及其他銀行。她又表示，地區銀行的存款流出情況已趨於穩定，強調銀行體系仍然穩健。

另外，繼上周11家華爾街大行向FRC存入共300億美元存款後，多家銀行打算進一步幫FRC增加資本，包括直接投資於該行，或者把已存入的300億美元存款部分轉為投資。

展望後市，摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson認為，美股即將進入熊市的最後階段，過程將會「相當痛苦」，又指近期銀行業危機可能會令市場終於意識到估值過高，最終引發大冧市。摩根大通首席全球策略師Marko Kolanovic亦指出，金融市場出現「明斯基時刻」的機率正在上升，即資產泡沫因為過度投機而爆破，市場由盛轉衰的轉捩點。

另外，亞馬遜擬展開新一輪裁員，涉及約9,000人，其股價升0.83%。