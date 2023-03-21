堡獅龍去年虧損1.32億元　冀港澳業務短期收支平衡

堡獅龍說，今年經營情況仍然面對眾多不確定性。集團會減少或暫停不必要的後勤部門開支，嚴控銷售點的選址及租金成本。針對中國內地龐大消費市場潛力，集中投放資源於提升商品力以滿足消費者的需求，同時有策略地進行市場推廣活動和繼續物色合適地段務實地執行開店計劃以增加品牌曝光率和提升銷售。

港澳方面，會選取合適遊客區店舖推出旅客專享優惠，以提升每單消費金額。集團將減少推廣優惠的折扣率以提升業務表現及營運溢利率，以及透過社交媒體持續推出會員獨家優惠，以提高現有會員忠誠度。隨着集團於疫情期間透過精簡架構以及減少虧損過大的店舖而控制成本開支，在租金成本保持在合理水平的情況下，希望港澳業務在短期內能達致收支平衡。

就長遠提升競爭力，集團以「bossini.X」品牌作為發展重心，以融合生活潮流文化及由於贊助中國國家自行車隊而加入運動元素的設計，吸引新世代消費者。除了優化現有的銷售網絡外，會繼續物色合適的地段增加該品牌的銷售點，同時亦會通過招商會拓展聯營合作夥伴，以及於海外市場洽談適合該品牌的合作夥伴以拓展海外業務。另會開拓網上銷售，目標是將電商佔整體銷售的比例從目前的約7%，提升至約30%。