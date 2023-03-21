新盤提速銷售　本周末逾700個單位開賣

兩個全新盤的銷售部署提速，不僅同日公布加推及落實銷售安排，更鐵定於周六正面交鋒，齊齊「晒冷式」展開銷售。連同餘貨盤計，一手市場於周末即將發售的單位有逾700伙，勢將推高月內新盤成交量。

●屯門青山公路飛揚第2期加推108伙 周六賣400伙

長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，新一批單位屬原價加推，集中於第3座，當中有20伙屬天台特色戶。按戶型間隔分布計，包括55伙一房戶、46伙兩房戶及7伙三房戶。該批單位折實價由329萬至1,036.3萬元，折實呎價約11,545至15,782元。

●何文田站瑜一第1B期加推67伙 周六賣179伙

華懋集團發展的何文田站瑜一第1B期，周二(21日)公布加推價單3號，提供67伙，折實平均呎價約29,318元。項目同日落實周六(25日)悉數發售3張價單所提供的179伙，及周日招標發售4伙四房戶。

該集團銷售總監封海倫表示，最新一批單位撇除樓層及景觀因素後屬原價加推，包括49伙兩房戶及18伙三房戶，實用面積由422至941方呎，折實售價由1,171.81萬至3,045.29萬元，折實呎價約25,530至34,374元。按定價計，67伙的市值逾14億元。

●西南九龍維港滙II周六發售118伙

據銷售安排顯示，上述已發出價單的單位將以先到先得形式發售。至於招標單位的招標期為3月25日起至6月30日，期間每日下午3時招標及下午5時截標。據悉，整個維港滙系列項目至今累積售出918伙，套現逾141億元。

●九龍站天璽四房近1.42億沽 呎價逾9萬創項目新高

●北角柏蔚山頂層複式逾1.25億元沽

●旺角利奧坊‧壹隅月內暫沽約40伙