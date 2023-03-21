新盤提速銷售 本周末逾700個單位開賣
2023年03月21日 22:04
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兩個全新盤的銷售部署提速，不僅同日公布加推及落實銷售安排，更鐵定於周六正面交鋒，齊齊「晒冷式」展開銷售。連同餘貨盤計，一手市場於周末即將發售的單位有逾700伙，勢將推高月內新盤成交量。
●屯門青山公路飛揚第2期加推108伙 周六賣400伙
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第2期周二(21日)公布加推價單4號，提供108伙，折實平均呎價約12,997港元。項目亦落實周六(25日)發售全數400伙。
長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，新一批單位屬原價加推，集中於第3座，當中有20伙屬天台特色戶。按戶型間隔分布計，包括55伙一房戶、46伙兩房戶及7伙三房戶。該批單位折實價由329萬至1,036.3萬元，折實呎價約11,545至15,782元。
●何文田站瑜一第1B期加推67伙 周六賣179伙
華懋集團發展的何文田站瑜一第1B期，周二(21日)公布加推價單3號，提供67伙，折實平均呎價約29,318元。項目同日落實周六(25日)悉數發售3張價單所提供的179伙，及周日招標發售4伙四房戶。
該集團銷售總監封海倫表示，最新一批單位撇除樓層及景觀因素後屬原價加推，包括49伙兩房戶及18伙三房戶，實用面積由422至941方呎，折實售價由1,171.81萬至3,045.29萬元，折實呎價約25,530至34,374元。按定價計，67伙的市值逾14億元。
●西南九龍維港滙II周六發售118伙
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周二(21日)上載最新銷售安排，落實周六(25日)起發售118伙，包括以價單形式推售55伙及招標出售63伙。
據銷售安排顯示，上述已發出價單的單位將以先到先得形式發售。至於招標單位的招標期為3月25日起至6月30日，期間每日下午3時招標及下午5時截標。據悉，整個維港滙系列項目至今累積售出918伙，套現逾141億元。
●九龍站天璽四房近1.42億沽 呎價逾9萬創項目新高
新鴻基地產(00016)旗下九龍站天璽，周二(21日)以招標形式售出1伙四房戶，呎價逾9萬元創項目紀錄新高。上述為天鑽璽的88樓A室，實用面積1,574方呎，連同1個車位以近1.42億元成交，呎價約90,188元，資料顯示，項目於本月已沽出兩伙，吸金逾2.17億元。
●北角柏蔚山頂層複式逾1.25億元沽
新世界發展(00017)旗下北角柏蔚山，周二(21日)以逾1.25億港元售出頂層複式單位。據項目成交紀錄冊，上述為第3座33及35樓A室，實用面積2,502方呎，屬四房四套間隔，享有海景，連同兩個車位以1.251億元成交，呎價為50,000元。該項目全盤提供611伙，由2018年6月起開售，迄今累沽610伙，套現約160億元，尚餘最後1伙待售單位為複式戶。
●旺角利奧坊‧壹隅月內暫沽約40伙
恒基地產(00012)發展的旺角利奧坊‧壹隅，周二(21日)再錄兩宗成交，月內暫沽約40伙。最新沽出的單位包括1座9樓A室，實用面積447方呎，兩房連儲物室間隔，成交價976.59萬元，呎價約21,848元。