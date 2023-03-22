多間評級機構唱好內房前景　龍湖獲標普撐！

標普指，龍湖的資本結構管理良好，經營模式平衡，執行能力穩健，以及一、二線城市的滲透率上升，將可為公司的經營提供額外支持，料其房地產開發業務利潤率將在未來12至24個月內企穩，而今年的槓桿水平亦有望改善至3.7至3.9倍。

地方政府繼續出招托市，消息指江蘇南通調整任房公積金相關政策，住房公積金最高貸款額度由每戶80萬提升至100萬元；個人最高貸款額度由每人40萬提升至50萬元，並明確支持公積金繳存人用公積金支付買樓首期；至於符合市委人才辦認定的高層次人才，住房公積金最高貸款額度提高至每戶200萬元，而碩士研究生或高級職稱以上人員，住房公積金最高貸款額提高至每人100及每戶200萬元。

此外，近期歐美銀行業風聲鶴唳，內地監管當局亦加強金融風險監控。內媒指中銀保監人身險部近日將組織保險行業協會及8家壽險企業開展調研，重點關注利率、投資收益及負債成本等。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.8763，較上日下調69點子；離岸人民幣(CNH)兌美元報6.8802，每百港元兌87.76元人民幣。