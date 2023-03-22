陳錦興：舜宇光學具復甦動力...

舜宇光學全年少賺52%，純利降至24億元人民幣(下同)，收入減少11.5%，至約332億元。毛利率下降3.4個百分點，至19.9%。末期息相比上年削減55%，每股派發50仙。弱業績主要受累於手機需求不振，以及供應鏈受多項因素衝擊。

收入若按不同市場劃分，去年僅中國市場收入下跌23%，至223億元；其他市場如亞洲、歐美、北美洲收入均錄得增長。按產品分，手機相關產品收入按年跌21.4％至232.77億元；車載相關產品按年升38.8％至41.08億元；AR/VR相關產品收入按年升53.3％至20.62億元。總體上，舜宇的收入雖跌，但從市場及產品細分，屬有升有降，有亮點。

當前，舜宇的最大挑戰，是智能手機市場需求疲軟，以及智能手機攝像頭呈現降規降配趨勢，惟隨着內地經濟復甦、晶片缺貨緩解以、車載鏡頭持續增長及客戶布局VR產品，舜宇仍具增長空間。技術上，弱業績後股價轉強，或有資金重新部局，轉炒復甦。建議90港元吸納，向上阻力位為110元，向下跌穿支持位82元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)