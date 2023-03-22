道指升316點　金價挫2%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌至103.22；港匯見7.8452；離岸人民幣(CNH)報6.8743；美元兌日圓處132.36；歐元報1.0771，英鎊報1.2223。金價處1,943.51美元。布油報75.07美元，紐油報69.47美元。比特幣升1.3%，報2.81萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水180點。

●道指收報32,560點，升316點或0.98%；標指收報4,002點，升51點或1.3%；納指收報11,860點，升184點或1.58%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,449點，升191點。

●3月恒生指數夜期收報19,411點，升141點，高水152點，成交16,436張。

●紐約期油收報每桶69.33美元，升1.69美元或2.5%；倫敦布蘭特期油收報每桶75.32美元，升1.53美元或2.07%。

●紐約期金收報每安士1,941.1美元，跌41.7美元或2.1%。

●英國富時100指數收報7,536點，升132點或1.79%；德國DAX指數收報15,195點，升261點或1.75%；法國CAC指數收報7,112點，升99點或1.42%。

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