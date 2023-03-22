港股曾飆500點　科網股發力　車股跑出

港股高開後升幅擴大，恒生指數曾飆逾500點，高見19,775點，暫於19,700點水平上落。國企指數升150點；科技指數升近百點，重上4,000點大關，主板成交360億港元。

大型科網股推高大市，阿里巴巴升4.4%；京東集團彈4.3%；快手升3.3%；小米集團升2.5%；今日派成績表的騰訊升2.6%；美團升1%。百度集團則逆市跌0.5%。

金融股全線向上，滙豐控股飆3.2%；友邦保險漲2.9%重上80元；招商銀行升2%；中國平安升2.1%；香港交易所升1.8%；建設銀行升1.2%；工商銀行升1.7%。

吉利汽車績後有追捧，股價飆6.1%；比亞迪股份升4%；長城汽車升3.3%；廣汽集團升2.7%；東風集團升2%。「蔚小理」三大新勢力都做好，蔚來飆8.3%；小鵬及理想升4.9%及4.2%。

【09:20】港股繼續反彈 科網股領漲 滙豐升2%

港股連日反彈，恒生指數升169點或0.88%，報19,428點，重上10天線(19,413點)；國企指數高開53點或0.82%，報6,603點；科技指數升47點或1.2%，報4,012點。

大型科網股領漲，京東集團升3.2%；阿里巴巴升2.1%；騰訊今日公布業績，與美團及小米集團齊升1%。

金融股合力撐市，滙豐控股開市漲1.9%；友邦保險升1.2%；招商銀行升1.6%；中國平安升0.5%；香港交易所升0.3%；建設銀行及工商銀行升0.2%。