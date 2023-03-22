張智威：港股未宜看得太淡 騰訊業績可期
2023年03月22日 10:30
東網電視更多新聞短片
近期美國多家中小型銀行接連倒閉，歐洲瑞信銀行亦發生信心危機，引發金融市場動盪。不過，信誠證券聯席董事張智威認為，有關當局已先後出手相救，美國財長耶倫亦大派定心丸，承諾必要時再出手，保障銀行存戶，令市場對銀行危機的憂慮稍為消退，相信事件最後有驚無險。至於港股亦已由低位反彈，事件發生至今累積跌幅不算大，反映資金仍有入場掃貨，恒指若能重上19,900點水平，則後市未宜看得太淡，但仍需留意聯儲局對加息進程的啟示。
內地3月進口網路遊戲獲批版號上名單，騰訊控股(00700)繼續榜上有名。張指出，反映內地對行業監管放寬，消息可刺激股價向上。事實上，騰訊盈利表現正逐步好轉，料周三(22日)公布的業績可期，股價已重上350港元水平，後市有機會上試50天線約367元。
為突破西方制裁技術封鎖、加快國產替代，消息指內地擬針對少數行業領頭羊，提供額外「不設上限」的資助，加快實現「中國芯」。不過，張指出，半導體行業處於中美角力磨心，雖然有指中芯國際(00981)及華虹半導體(01347)等是內地新政策的受惠者，但股價仍然疲弱，且仍受政策風險所主導，暫不宜沾手。