張智威：港股未宜看得太淡　騰訊業績可期

近期美國多家中小型銀行接連倒閉，歐洲瑞信銀行亦發生信心危機，引發金融市場動盪。不過，信誠證券聯席董事張智威認為，有關當局已先後出手相救，美國財長耶倫亦大派定心丸，承諾必要時再出手，保障銀行存戶，令市場對銀行危機的憂慮稍為消退，相信事件最後有驚無險。至於港股亦已由低位反彈，事件發生至今累積跌幅不算大，反映資金仍有入場掃貨，恒指若能重上19,900點水平，則後市未宜看得太淡，但仍需留意聯儲局對加息進程的啟示。