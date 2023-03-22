【高盛推介】騰訊周三公布業績　阿里急漲跑羸大市

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股於周三(22日)公布去年業績，周二(21日)股價發力反彈重上340港元水平收市，升約2.6%，周三早段繼續走高。高開約1%後重上350元水平，現報350.4元，升約2%。市場料騰訊去年，非國際財務報告準則純利介乎1,096.72億至1,228.78億元人民幣，按年下跌0.7%至11.4%。市場並關注騰訊管理層對今年復甦展望、成本優化進展等。

阿里巴巴(9988)周二也收復80元大關，升約1.6%，周三早段發力抽升，最高見84.4元的一周高位。現報83.9元，升約4.2%。有報道指阿里董事會主席兼首席執行官張勇，與重慶市委書記袁家軍及市委副書記兼市長胡衡華於近日會面，雙方期望加強在渝業務合作。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於本周一錄得約1,940萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。淡倉於周二獲資金轉向流入，有約600萬元。

阿里方面，好倉於上周四至本周二皆錄得資金流入，合共約3,620萬元。

觀察港股通資金流向，北水於周二繼續買入騰訊，錄得約12.46億元資金淨買入。

騰訊購14212，行使價400.2元，2023年7月21日到期，實際槓桿7.6倍，中年期、時間值損耗較低。

騰訊購11189，行使價388.49元，2023年6月21日到期，實際槓桿8.6倍，高槓桿、貼價。

騰訊牛68725，收回價330元，行使價327.2元，換股比率500，槓桿比率12倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊沽11849，行使價283.75元，2023年5月31日到期，實際槓桿10.1倍，高槓桿、低面值。

騰訊沽12198，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿6.5倍，貼價。

騰訊熊54126，收回價380元，行使價382.8元，換股比率500，槓桿比率12倍。

阿里購28800，行使價85元，2023年5月23日到期，實際槓桿7.2倍，貼價、行使價95元以下、2個月期以上產品最高槓桿。

阿里購26143，行使價86.93元，2023年10月20日到期，實際槓桿4.1倍，中期輕微價外、低面值。

阿里購14117，行使價96.33元，2023年6月23日到期，實際槓桿7.3倍，價外、低面值。

阿里牛57152，收回價80元，行使價78.5元，換股比率100，槓桿比率15倍，市場上最高槓桿牛證。

阿里沽11850，行使價77.83元，2023年6月27日到期，實際槓桿5.5倍，行使價70元以上、3個月期以上最高槓桿。

阿里熊55888，收回價90元，行使價91.5元，換股比率100，槓桿比11倍，市場上高槓桿熊證。

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