【高盛推介】美股續反彈　市場聚焦美聯儲議息結果

高盛(亞洲)有限責任公司：美聯儲為期兩日的議息會議於周二(21日)召開，並將於香港時間周四(23日)凌晨時分公布議息結果，市場密切關注，並料美聯儲本月將不加息或加息0.25厘。近期利率市場走勢波動，2年期債息反覆於4厘水平大幅上落，市場對後續利率走勢看法分歧。美股周二則繼續承接上日升勢，當中納指升178點或1.4%，道指及標指分別升316點及51點。亞洲時段中亦見美指期貨繼續走高，三大指數期貨目前分別較周二高水約0.7%至1.2%。

觀察個股輪證資金流向，納指好倉及淡倉於周二皆獲資金轉向流入，分別有約20萬及50萬元。

道指方面，好倉於本周一錄得約20萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。淡倉於周二獲資金轉向流入，有約700萬元。

標指方面，好倉於周二獲資金轉向流入。

道指購10827，行使價34,950點，2023年9月15日到期，實際槓桿14.8倍，唯一中期輕微價外條款。

道指沽10800，行使價30,000點，2023年9月15日到期，實際槓桿8.5倍，中年期、輕微價外。

道指沽10751，行使價31,380點，2023年6月16日到期，實際槓桿12.9倍，貼價、高槓桿。

納指購10826，行使價13,750點，2023年9月15日到期，實際槓桿9.2倍，中年期、輕微價外。

納指沽10806，行使價9,000點，2023年9月15日到期，實際槓桿7.0倍，3個月期以上產品最高槓桿。

納指沽10716，行使價10,750點，2023年6月16日到期，實際槓桿10.9倍，低面值、高槓桿。

標指購10659，行使價4,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿11.9倍，貼價、低街貨。

標指沽10759，行使價3,485點，2023年6月16日到期，實際槓桿12.5倍，高槓桿。

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