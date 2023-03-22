Apple據報正遊說印度修改勞動法規　圖加速轉移生產線

外媒報道，蘋果公司(Apple)正尋求推動印度修改勞動法規，作為擴大印度生產努力的一部份。

據報，印度南部的泰米爾納德邦正在考慮通過新規，讓工廠輪班更加靈活，計劃中的變化將使印度當地的工作時間，與中國iPhone代工廠的工作時間一致。蘋果公司高層和代表印度手機及電子產品協會，在過去6個月會見了當地政府官員，以推動改革。

過去，印度總理莫迪致力推動本土製造業發展、財政激勵措施及印度相對低廉的勞動力，吸引了鴻海、和碩及緯創等科技製造企業赴印度設廠。印度科技部長Rajeev Chandrasekhar表示，印度希望擁有像蘋果這樣的全球品牌，聯邦政府正在與各州密切聯繫，制定關於勞動力、物流、基礎設施等具有競爭力的政策，將有助於加速電子供應鏈向印度轉移。

印度對勞動法規的改革相當少見，建議的修改包括允許更多的加班，並允許工廠實施兩班制、每班12小時，而不是過去的3班制、每班8小時。修法預計還能鼓勵更多女性進工廠，透過更靈活的輪班，女性可以避免搭乘夜間巴士上下班。蘋果和供應商也在討論在工廠內、周圍興建女員工宿舍，這將減少通勤時間。