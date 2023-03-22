金山軟件：今年毋須就金山雲撥備 料可扭虧
2023年03月22日 14:35
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金山軟件首席執行官鄒濤
遊戲及辦公軟件開發商金山軟件(03888)首席執行官鄒濤表示，遊戲版號發放已常態化，「不再是一個問題」，而公司兩款二次元遊戲《塵白禁區》及《彼界》已獲版號，預期今年下半年在內地及海外市場陸續推出，若計及合作夥伴研發、公司負責發行的遊戲，公司今年將有3至4款遊戲上市。
公司代理首席財務官李翊補充，受去年高基數影響，今年遊戲業務收入增長指引個位數。
鄒濤提到，《劍網3》一直無推出手機版本，主要手機遊戲與網絡遊戲的核心玩法有別，公司過去一直積極解決有關技術問題，目前正製作手遊版，以《劍網3全平台旗艦版》為基礎，預期今年底可以推出。另外，公司目前未有收購計劃。
人工智能(AI)、ChatGPT成為近期市場熱話，他指出，公司一直有就AI、ChatGPT等進行內部討論，而旗下數個子公司亦積極部署，例如金山雲的算力，而辦公及遊戲正研究如何將技術融入產品，認為有關技術應用在業務上，可以提升客戶體驗，惟目前未有資本預算。
至於辦公業務方面，李翊指，去年辦公業務訂閱數目增長逾40%，相信今年能保持高速增長，而廣告業務受經濟影響而收縮，整體辦公業務會保持合理增長。
該公司去年對金山雲作出一次性投資計提減值撥備，李翊強調，只屬一次性，而去年錄得經營利潤，今年不會再有相關減值撥備，可以扭虧為盈。
該公司去年營業額76.37億元人民幣(下同)，按年升19.9%；虧損60.48億元，每股虧損4.43元，派末期息0.13港元，對上財年同期賺3.95億元。營運溢利升37.3%至18.69億元。