金山軟件：今年毋須就金山雲撥備　料可扭虧

公司代理首席財務官李翊補充，受去年高基數影響，今年遊戲業務收入增長指引個位數。

鄒濤提到，《劍網3》一直無推出手機版本，主要手機遊戲與網絡遊戲的核心玩法有別，公司過去一直積極解決有關技術問題，目前正製作手遊版，以《劍網3全平台旗艦版》為基礎，預期今年底可以推出。另外，公司目前未有收購計劃。

人工智能(AI)、ChatGPT成為近期市場熱話，他指出，公司一直有就AI、ChatGPT等進行內部討論，而旗下數個子公司亦積極部署，例如金山雲的算力，而辦公及遊戲正研究如何將技術融入產品，認為有關技術應用在業務上，可以提升客戶體驗，惟目前未有資本預算。

至於辦公業務方面，李翊指，去年辦公業務訂閱數目增長逾40%，相信今年能保持高速增長，而廣告業務受經濟影響而收縮，整體辦公業務會保持合理增長。

該公司去年對金山雲作出一次性投資計提減值撥備，李翊強調，只屬一次性，而去年錄得經營利潤，今年不會再有相關減值撥備，可以扭虧為盈。

該公司去年營業額76.37億元人民幣(下同)，按年升19.9%；虧損60.48億元，每股虧損4.43元，派末期息0.13港元，對上財年同期賺3.95億元。營運溢利升37.3%至18.69億元。