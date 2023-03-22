黄永輝：美國地區銀行倒閉　黃金升勢強勁

上星期按資產計排名美國第16大的矽谷銀行和排名第30名的Signature Bank因大量存款流出，出售國債和按揭債券時，必須把原先因為定義為持有至到期的債券而無須入帳的巨大浮動虧損成為實質虧損入帳，加劇被擠提而面臨崩盤，最終被美國聯邦存款保險公司(FDIC) 接管。

雖然美國財政部、聯儲局和聯邦存款保險公司共同發出聲明，保證矽谷銀行和Signature Bank的所有存戶，包括存款超過25萬存款保險上限的存款可以全數取回存款；再加上聯儲局推出激進的新措施，向所有能提供國債和按揭債券作抵押的銀行，即使該等債券市值已經大幅低於票面值，聯儲局仍然保證以票面值計算，提供全數十成一年期貸款，使所有選擇向其借款的銀行，無須急於由存款流失而沽售帳上債券。另外，十一家美國大型銀行聯合存款300億美元到第一共和銀行，意圖穩定該區域銀行存戶的信心及投資者對區域銀行整體的恐慌。

聯儲局公布的數據顯示，上星期銀行業從聯儲局借入了1,650億美元，其中包括從傳統的流動性後備機制「貼現窗口」中借入的1,530億美元。這比2008年金融危機時期的先前歷史高點1,110億美元還要高。另外聯儲局亦向聯邦存款保險公司提供了1,530億美元，相信用以支付被接管銀行的存戶。

在美國監管機構聯合行動後，以至大銀行以現金表態支持後，市埸情緒仍然脆弱。尤其歐洲銀行股價亦受瑞信在大股東受表示不會增持之後受到市場質疑而拖累下跌，信用保險掉期合約溢價上升，但歐美市場避險情緒升溫。雖然歐洲央行上星期維持計劃而執行了50個點子的加息，將存款利率提高到3.00%，但市場地對這個星期三美聯儲會否加息意見不一。雖然為數不少經濟師和分析員仍然預計加息25個點子，利率期貨價格顯示大概率不會加息，但部分投行經濟師預期聯儲局本周減息25個點子以穩定市場信心，及提前預備應付因是次壓力而可能導緻美國銀行體系收緊甚至收縮對工商業和家庭的貸款，加大經濟衰退風險。

市場避險情緒升溫，以及預期聯儲局及美國衰退風險擴大，美國短期國債價格大幅上升，債券息率暴瀉，美國2年期國債收益率經歷了自1987年股市崩盤以來的最大下跌，一星期內下跌了75個點子至3.84%。

在此背景下，在經過二月的調整期間投資者和期貨ETF交易員大量拋售後，黃金受投資者追捧，上星期現貨黃金飆升6.5%至1,989美元，4月份紐約期金升6.8%至1,994美元，已經升穿了2月份的頂部1,960美元，甚至有機會挑戰2022年3月份2,070美元的高位。

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝(上述謹為市場資訊提供，並不構成投資建議。)