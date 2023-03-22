道期跌95點 油價偏軟 金價見1940美元
2023年03月22日 16:15
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美匯指數報103.22；港匯見7.8471；離岸人民幣(CNH)報6.8917；美元兌日圓報132.58；歐元處1.0764；英鎊報1.2257。金價報1,940.43美元。油價跌0.7%，布油報74.45美元，紐油處69.02美元。比特幣報28,125美元。道指期貨跌95點。
焦點數據：
17:30 英國1月樓價指數
19:00 美國抵押貸款市場指數
●投資者對歐美銀行業危機的憂慮減退，美股向好，銀行股反彈利好投資氣氛。市場注視美國聯儲局稍後公布議息結果，市場普遍消化將加息0.25厘。港股造好，恒生指數全日收報19,591點，升332點或1.73%，主板成交1,068.65億元。https://bit.ly/3yWQ7Kl
-金山軟件：今年毋須就金山雲撥備，料可扭虧。
-恒大債務重組方案，傳向債權人提供多項選擇。
-潤電去年純利升229%息37.6仙，另擬分拆華潤新能源A股上市。
-蔚來CFO：有信心今年電動車銷量達25萬輛，將推新型號。
-比亞迪內地廠房縮工時，部分員工每周開工4日。
●內地A股反覆做好，其中滬綜指全日收升10點或0.31%，報3,265點，成交3,825.09億元人民幣。板塊方面，傳媒娛樂股漲2.3%，煤炭股升1.1%。https://bit.ly/4051Qmc
香港經濟：
●證監會發表發牌規定簡易指南，解釋家族辦公室免牌照經營條件。
●港元拆息全線跌，1個月回落至3.36887厘。
美國銀行危機：
●市傳歐美資產湧港，銀行界：來港開戶及資金等重回頂峰。
●耶倫：美願採取進一步行動，以確保銀行存款安全。
●瑞士政府限制瑞信派花紅免招話柄。
●併購瑞信後見大量職位重疊，瑞銀或裁員4萬人。
●第一共和銀行若籌措新資本失敗，或考慮縮減規模「賣產」。
外地經濟：
美媒料今年全球科技行業裁員人數穩超2022年
●美國二手房屋價格逾十年首度下跌，竟是樓市復甦苗頭？
企業消息：
●Apple據報正遊說印度修改勞動法規，圖加速轉移生產線。
●「女股神」伍德料創新股將呈指數級增長，睇好呢2隻股票...
●GameStop上季轉賺，股價盤後急升48%。
●Nike第三財季純利12.4億美元，勝預期。