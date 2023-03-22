【產經直播】港股反彈未言見底？
2023年03月22日 16:43
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美國聯儲局即將公布議息結果，在歐美銀行危機下，市場仍對息口走勢看法分歧。議息公布前夕，港股周三(22日)高開169點，最多升516點，收市仍升332點，報19,591點，成交1,068億元。市場關注議息結果，不論加息與否，港股後市未言樂觀？今日恒指升勢凌厲又有咩原因？
重磅藍籌騰訊控股(00700)公布業績，去年純利少賺16%，派末期息每股2.4港元，業績收唔收貨？至於美團(03690)亦會在周五(24日)公布業績，綜合券商預測，美團去年非國際財務報告準則經調整盈利，按年轉盈至最多約37億元人民幣，惟美團業績公布當日，亦是騰訊實物分派美團股份日，美團今日(22日)股價靠穩，壓力短期難紓緩？
派業績的還有石藥集團(01093)去年股東應佔溢利按年升8.67%，末期息11港仙，而集團的新型冠狀病毒mRNA疫苗(SYS6006)在內地納入緊急使用，用以預防新型冠狀病毒感染引起的疾病，股份股價連升兩日，仲有冇得升？至於華潤電力(00836)去年全年股東應佔溢利按年升2.29倍，派末期息0.376元，公司亦擬分拆全資附屬華潤新能源控股於中國境內首次公開發行A股並上市，潤電股價升近半成，前景可期？
汽車股跑出，吉利汽車(00175)在周二(21日)公布業績後，集團表示不打減價戰，並將嚴控成本，吉汽股價升2%，股份有冇望擺脫今年以嚟頹勢？至於比亞迪股份(01211)，消息指其內地兩座工廠削減工人每周工時，比亞迪反升2%，有咩原因？現價吼唔吼得過？
晶片板塊亦是市場焦點，有消息指內地當局計劃針對少數晶片業領頭羊，提供額外「不設上限」資助，分析預期中芯國際(00981)及華虹半導體(01347)皆為政策受惠者，不過兩股股價周三(22日)個別發展，未有明顯升勢，市場究竟有咩顧慮？
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