【產經直播】港股反彈未言見底？

美國聯儲局即將公布議息結果，在歐美銀行危機下，市場仍對息口走勢看法分歧。議息公布前夕，港股周三(22日)高開169點，最多升516點，收市仍升332點，報19,591點，成交1,068億元。市場關注議息結果，不論加息與否，港股後市未言樂觀？今日恒指升勢凌厲又有咩原因？

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