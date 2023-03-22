領展3.0願景：引入資本夥伴　或創建私募基金

他解釋，在地域上，會繼續以香港作為基地，輻射內地一線城市，並於澳洲、新加坡等地投資。合作形式上，除了合資企業外，可能會投資於現有的私人或公開上市平台，本身已有管理團隊，管理相關資產。也可能創建新的私募基金。向具有主題投資策略和範圍的資本夥伴籌集資金，並由領展共同投資於此類基金工具。集團對資本夥伴類型並無特定偏好，也沒有預設的分配。過去一直都有與不同類型的資本夥伴對話，包括家族辦公室、保險公司，養老基金、主權財富基金。

在現有資產上，領展或會將部分權益出售予資本夥伴，也是集團資本回收計劃的一部分。而在新投資機遇上，資本夥伴有助減低資金壓力，集團便能投資於更多資產，分散資產類型和地域的風險。

無論集團在項目上持多少百分比，目標是替資本夥伴管理資產。從而收取管理費，有助更快地增加AUM(資產管理規模)，帶來新的收入來源，最終提高盈利能力。