潤電分拆新能源業務回A 華能反而看淡電價？
2023年03月22日 17:22
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華潤電力(00836)積極發展可再生能源，繼續向2025年底相關裝機佔比超過一半的目標進發，擬提高今年資本開支28.17%至450億元，風力及太陽能部分擬再加14.31%至306億元，為此正在籌劃分拆經營風力及太陽能發電場的華潤新能源於內地的證券交易所上市。
事實上，潤電去年用於風力及太陽能的資本開支大增35.85%至267.68億元，過去5年非火電的資本開支累計988.05億元。新能源業務「回A」後，潤電繼續會將其業績納入合併報表範圍，大和分析師葉捷賢評論，方案有別於市場擔心以信託基金形式在香港上市，掃除一個不確定性，造就潤電股價績後彈升4.87%。
潤電去年運營權益裝機當中，風力及太陽能佔比為27.4%，比去年底跌2.46個百分點，原因是受疫情影響，兩者新增併網裝機合計僅3,252兆瓦，遠低於6,670兆瓦的目標，本年目標是7,000兆瓦。
●業績好全靠火電生性，輪到新能源拖後腿
不過，要留意的是，潤電去年下半年按年扭虧為盈，賺26.72億元，令公司全年純利飆升2.29倍至70.42億元，原因是之前拖後腿的火電分部虧損，下半年按年縮窄93.56%至5.31億元；可再生能源分部，下半年收入按年倒退2.83%，分部溢利亦按年倒退10.78%至38.75億元，葉捷賢指出，這有別於華能國電(00902)同期新能源業務溢利有所增長。
連同末期息每股37.6仙，潤電去年度每股派息58.6仙，派息比率維持40%，以周二(21日)收市計算，股息回報率3.4厘。葉提醒，潤電股價表現還是看電力市場表現。
●華能︰風力光伏電價有隱憂
華能於業績公告提到，燃電交易電價上下浮動範圍去年擴大至兩成，國家現要求電力中長期交易高比例簽約，而且政策保障下，電煤中長期合同簽約履約率將得到提升，預計煤炭市場供需將有所緩解，煤炭價格中樞有所下移，所以燃電經營狀況將有所改善。然而，新能源平價(無補貼)投產項目增多，風力和太陽能電價今年預計會下降。
●準備加速建設風電
對於風車大廠金風科技(02208)，以及多晶硅廠商新特能源(01799)和協鑫科技(03800)的投資者來說，有一組數字值得注意，就是潤電去年核准或備案了6,670兆瓦的風電和1.826萬兆瓦的太陽能項目，跟2021年底核准或備案了約1,800兆瓦風電和3.5萬兆瓦太陽能項目比較，風電的比例有所提升。
2021年起批出的陸上風電項目不再有電價補貼，其成本下降速度又不及太陽能，一度令風電裝機價格在2020年的「搶裝潮」過後一瀉如注。