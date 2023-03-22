潤電分拆新能源業務回A　華能反而看淡電價？

事實上，潤電去年用於風力及太陽能的資本開支大增35.85%至267.68億元，過去5年非火電的資本開支累計988.05億元。新能源業務「回A」後，潤電繼續會將其業績納入合併報表範圍，大和分析師葉捷賢評論，方案有別於市場擔心以信託基金形式在香港上市，掃除一個不確定性，造就潤電股價績後彈升4.87%。

潤電去年運營權益裝機當中，風力及太陽能佔比為27.4%，比去年底跌2.46個百分點，原因是受疫情影響，兩者新增併網裝機合計僅3,252兆瓦，遠低於6,670兆瓦的目標，本年目標是7,000兆瓦。

●業績好全靠火電生性，輪到新能源拖後腿

連同末期息每股37.6仙，潤電去年度每股派息58.6仙，派息比率維持40%，以周二(21日)收市計算，股息回報率3.4厘。葉提醒，潤電股價表現還是看電力市場表現。

●華能︰風力光伏電價有隱憂

華能於業績公告提到，燃電交易電價上下浮動範圍去年擴大至兩成，國家現要求電力中長期交易高比例簽約，而且政策保障下，電煤中長期合同簽約履約率將得到提升，預計煤炭市場供需將有所緩解，煤炭價格中樞有所下移，所以燃電經營狀況將有所改善。然而，新能源平價(無補貼)投產項目增多，風力和太陽能電價今年預計會下降。

●準備加速建設風電

2021年起批出的陸上風電項目不再有電價補貼，其成本下降速度又不及太陽能，一度令風電裝機價格在2020年的「搶裝潮」過後一瀉如注。