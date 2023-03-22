騰訊舊年炒咗幾多人？
2023年03月22日 17:52
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西方科技巨頭接連裁員瘦身，中國的又如何？內地人稱為「鵝廠」的騰訊控股(00700)其實也不例外，2022年底員工人數約為10.84萬，比起同年3月底減少7,777人或6.69%，跟內地經濟去年次季起受疫情困擾脗合，以員工基數來說，「手起刀落」似乎不輸亞馬遜。
話雖如此，「鵝廠」員工去年第四季僅減少400人，瘦身速度比起去年第二季和第三季明顯緩和下來。總結2022年全年，騰訊人手減少4,335人或3.84%(因為去年首季還在增加)，跟阿里巴巴(09988)減少19,576人或7.54%相比，要溫和一些。
但是從另一角度看，12月底，騰訊員工比起2019年底的接近6.29萬人，依然高出72.43%，擴軍4.55萬人，究竟騰訊要維持目前的人手把握中國的數碼科技發展的機遇，抑或繼續削減成本，且拭目以待。
業績公告顯示，該企去年總酬金成本為1,111.82億元人民幣(下同)，按年上升16.39%。期內一般及行政開支增長18.75%至1,066.96億元，乃由於研發開支及僱員成本增加，其中包括與公司所收購的附屬公司及海外子公司相關的影響。不過，於年初實施降本增效措施的推動下，費用增長率有所放緩。以收入百分比計，一般及行政開支由2021年的約16%升至約19%。