騰訊舊年炒咗幾多人？

但是從另一角度看，12月底，騰訊員工比起2019年底的接近6.29萬人，依然高出72.43%，擴軍4.55萬人，究竟騰訊要維持目前的人手把握中國的數碼科技發展的機遇，抑或繼續削減成本，且拭目以待。

業績公告顯示，該企去年總酬金成本為1,111.82億元人民幣(下同)，按年上升16.39%。期內一般及行政開支增長18.75%至1,066.96億元，乃由於研發開支及僱員成本增加，其中包括與公司所收購的附屬公司及海外子公司相關的影響。不過，於年初實施降本增效措施的推動下，費用增長率有所放緩。以收入百分比計，一般及行政開支由2021年的約16%升至約19%。