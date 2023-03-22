恒安國際：仍要消耗高成本木漿庫存　料紙巾業務毛利率下半年改善

他又說，公司仍保持穩定價格策略，並透過持續升級產品，提升高端產品佔比，帶動利潤增長，會視乎情況推出折扣。

恒安去年收入按年增長8.78%至226.15億元人民幣(下同)，貢獻逾半的紙巾業務進帳122.48億元，增24.44%。不過，由於國際動盪局勢、疫情及通脹影響，木漿價格於去年下半年升至歷史新高，即使集團升級產品及高端產品系列大幅增長，抵銷部分紙巾原材料價格飆升影響，紙巾業務毛利率勁縮5.7個百分點至20.7%，累及整體毛利率跌3.4個百分點至34%。

另外，新產能增加帶動該企去年資本開支倍增至13.27億元，但隨着新產能項目逐步落成，李偉樑預期今年資本開支將回落至7到8億元左右。

集團在港以「便利妥」品牌銷售口罩等產品，集團副總裁及執行董事許清池說，隨着香港「口罩令」正式取消，口罩回歸正常使用，「便利妥」作為本土品牌表現相對同行還「過得去」。惟他相信口罩仍有很多使用場景，又透露正研究並計劃推出常見病快速測試工具等產品，並期望日後把品牌引進其他地方。包括口罩在內的醫療用品去年進帳2.72億元，按年飆1.52倍。