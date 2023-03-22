新盤拖慢二手交投　東涌跌最甘按月挫43%

新盤搶佔樓市焦點，多個地區二手交投放緩，其中東涌區於3月份暫錄約38宗成交，相比上月同期大跌約43%。期內元朗區二手買賣亦跌逾兩成，暫錄約90宗。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯佘錦驊表示，西灣河鯉景灣怡茵閣低層D室，實用面積約539方呎，兩房間隔，新印花稅措施惠及下，加上原業主亦願意減叫價，故獲外區客租轉買，並以766萬元成交，呎價約14,212元。

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九龍區

●世紀21富山劉倩彤稱，牛池灣峻弦2座中層E室，實用面積約793方呎，套三房加儲物室設計，享山景，放盤9日，以1,110萬元成交，較開價低約10萬元，呎價約13,997元，一手原業主持貨約13年，帳面獲利394萬元。

●中原吳國豪指，紅磡海逸豪園9座中層C室，實用面積約561方呎，兩房間隔，享海景，以1,138萬元成交，呎價約20,285元，新買家為外區客，見市區臨海戶放盤罕有，不惜連追三口價，承接上址自用。

●中原黃家全表示，奧運站一號銀海3月暫錄兩宗買賣，屋苑8座低層C室，實用面積約665方呎，套三房間隔，議價後以1,480萬元易手，呎價約22,256元，原業主於2011年1月以864萬元買入，轉手帳面獲利616萬元。

●香港置業馬漢偉指，長沙灣富華廣場高層D室，實用面積約340方呎，兩房間隔，以約638萬元放盤約4個月後，吸引區外客洽詢，零議價以638萬元易手，呎價約18,765元，新買家為首置客。

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨3月暫錄約25宗買賣，按月跌約39%，平均實用呎價約11,963元，屋苑6期蘭秀道30號中層D室，實用面積約910方呎，三房間隔，擁大露台，開價1,180萬元，減至1,035萬元成交，呎價約11,374元，新買家為同區換樓客。

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新界區

●中原陳偉業表示，東涌區本月錄得約38宗成交，相比上月同期大跌43%，其中映灣園佔9宗成交，屋苑15座低層E室，實用面積約544方呎，兩房間隔，享山景，以650萬元零議價易手，呎價約11,949元。

●美聯何振榮指出，荃灣爵悅庭東爵軒高層E室，實用面積約372方呎，享維港海景，開價715萬元，減價85萬元，以630萬元成交，呎價約16,935元。原業主於2015年以約483萬元購入物業，持貨逾8年帳面獲利147萬元，升值逾30%。

●祥益袁思賢表示，屯門市廣場3座高層G室，實用面積約349方呎，兩房間隔，減價10萬元，以460萬元成交，呎價約13,181元。原業主於2000年以約100萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約360萬元。

●祥益黃慶德稱，屯門居屋富健花園12座低層D室，實用面積約592方呎，三房間隔，未補價第二市場成交價318萬元，新買家為白居二中籤者，呎價約5,372元。

●中原何家樂稱，天水圍居屋市場本月累錄約31宗買賣，其中天麗苑中層8室，實用面積約433方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價406萬元，剛經由該行以401萬元沽出，減價5萬元，呎價約9,261元，新買家為上車客入市自用。

●中原王勤學表示，元朗區本月累錄約90宗二手成交，較上月同期跌逾兩成，其中YOHO Town第6座高層H室，實用面積約422方呎，兩房間隔，叫價750萬元，減價後獲上車客以715萬元承接，呎價約16,943元。

●利嘉閣黃靜顏表示，上水中心4座中層F室，實用面積約361方呎，兩房間隔，開價約550萬元放售，獲買家洽購，議價後約529萬元成交，累減約21萬元，呎價約14,654元，屋苑現時有約26個放盤，入場費約510萬元起。

●中原黎宗文指，沙田及大圍區3月暫錄約108宗二手買賣，按月跌約28%，其中大圍居屋嘉徑苑A座高層4室，實用面積約506方呎，兩房間隔，去年中未補價第二市場放盤叫價約550萬元，議價後以516萬元易手，呎價約10,198元，新買家為用家。

●中原杜文俊稱，沙田好運中心3月暫錄約5宗買賣，屋苑松林閣中層D室，實用面積約443方呎，望內園景，兩房間隔，放盤時叫價約680萬元，放盤3日內議價後以655萬元易手，呎價約14,786元，新買家為用家。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城26座高層D室，實用面積約326方呎，兩房間隔，放盤兩星期，原開價580萬元，累減3.4%，以560萬元成交，呎價約17,178元。原業主於2007年8月以140萬元購入上址，持貨16年至今沽售，帳面獲利420萬元，升值約3倍。

●世紀21奇豐李嘉文指出，沙田濱景花園2座高層A室，實用面積約645方呎，三房連套房間隔，原叫價918萬元，放盤1個月減價38萬元，以880萬元沽出，呎價約13,643元。原業主於2014年9月以735萬元購入上址，持貨8年多帳面獲利145萬元，單位升值約20%。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山銀湖‧天峰6座高層A室，實用面積約1,564方呎，四房間隔，叫價2,800萬元，放盤1個月累減350萬元，以2,450萬元成交，呎價約15,665元。原業主於2010年9月購入上址，當時作價1820.6萬元，持貨逾12年帳面獲利629.4萬元，升值約35%。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山迎海‧星灣御22座中層H室，實用面積583呎，兩房間隔，原叫價1,100萬元，減價約1.8%，成交價1,080萬元，呎價約18,525元。原業主於2019年4月購入上址，當時作價998萬元，持貨4年帳面獲利82萬元，單位升值約8%。

●美聯梁傑指出，將軍澳海天晉高層連天台特色單位，實用面積約368方呎，一房間隔，減價10萬元，以790萬元獲承接，呎價約21,467元。原業主於2016年4月以586.5萬元購入單位，持貨約7年帳面獲利203.5萬元，單位升值約35%。

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