美股全線向下　「迷因股」GameStop升30%

美國市場嚴陣以待即將公布的美國聯儲局議息結果，美股周三(22日)早段全線向下，道指跌35點，報32,525點；標指跌4點，報3,998點；以科技股為主的納指跌19點，報11,840點。

港股外圍方面，恒指夜期現報19,647點，升45點，高水56點。

美國科網巨企在上周銀行業因硅谷銀行(SVB)和Signature銀行倒閉影響下，被投資者認為是較安全的避風港。追蹤Facebook(Fb)母企Meta、亞馬遜、Netflix及Google母公司Alphabet(FANG)及其他主要科技股的紐交所FANG+指數截至周二(21日)的一周止上升約6%，遠高於標指同期的約2%升幅。在截至上周五(17日)的12個交易日中，納指表現亦好過標指，據eToro分析師Callie Cox的報告指，這是自2017年以來最長的跑贏紀錄。

個企消息方面，屬「迷因股」的視像遊戲零售商GameStop事隔兩年季度業績再現純利，截至1月28日止第四財季錄純利4,820萬美元，收入按年倒退1.22%至22.26億美元。該企表示，今年將進一步削減過量的成本，包括在已退出的歐洲市場，並開始撤出該區部分國家，並考慮加強包括玩具等利潤率較高的業務，其股價早段升30.65%。

美國運動服裝企業Nike截至2月底止的第三季業績好過市場預期，惟受折扣促銷去庫存、匯率因素，以及材料和物流成本上升影響，上季毛利率按年大削3個百分點，其股價跌1.06%。

無廠半導體公司英偉達(Nvidia)因應美國最新禁令，去年已開始將較先進的A100晶片效能減弱，製作專門可向中國出口的H800晶片，該企股價升1.79%。