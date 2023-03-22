新盤銷售浪接浪 傳屯門青山公路項目收票4千張
2023年03月22日 22:05
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本月新盤成交量持續增加，即將於周六開售的屯門青山公路項目，收票反應不俗，市傳目前已接獲約4,000張入票。
●市傳飛揚2期累計接獲約4,000張入票
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第2期，該集團營業部助理首席經理楊桂玲表示，雖然項目以一房戶為主打，但目前兩房戶的入票佔整體票數約45%。市傳消息指，項目累計接獲約4,000張入票，暫超額認購約9倍。
她介紹最新客源地區的分布，來自九龍區的準買家由上周的25%，增至現時的30%。該集團於該盤完成銷售後，下一個將會推售油塘東源街項目。
●沙田九肚雲端三房呎價20,000元
新鴻基地產(00016)的沙田九肚雲端，周三(22日)錄得今年首宗一手成交，透過招標售出APEX1座的3樓D室，實用面積988方呎，三房間隔，成交價1,976萬元，呎價為20,000元。
●啟德澐璟三房2,446萬元沽出
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，最新售出6座17樓B室，為實用面積784方呎的三房單位，以2,446.98萬元成交，呎價約31,211元。上述買家採用靈活付款計劃入市，成交期為540日。
●粉嶺北ONE INNOVALE系列項目月內累沽約53伙
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE系列項目，本月至今累錄約53宗成交，吸金逾2.75億元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目的設計及規劃融入藝術元素，並邀請國際知名藝術家創作巨型藝術品、將高達10米的倒立玩具青蛙豎立於屋苑花園之中。
●元朗Grand YOHO單日沽4伙 共涉4,373萬元
新地(00016)旗下元朗Grand YOHO，周三(22日)錄得4宗成交，總成交金額4,373.84萬元。當中3宗屬項目第2期，包括5座20樓F室，屬實用面積634方呎的三房單位，以1,152.08萬元，呎價約18,172元。至於項目第1期亦沽出9座43座G室，實用面積543方呎，兩房間隔，成交價1,080.56萬元，呎價約19,900元。
●油塘蔚藍東岸兩房售1,029萬元
五礦地產(00230)旗下油塘蔚藍東岸，周三(22日)以1,029.14萬元售出5座19樓C室，實用面積502方呎，兩房間隔，呎價約20,501元。
●啟德維港1號一房售881萬元
中國海外發展(00688)旗下於啟德維港1號，最新沽出2B座31樓H室，實用面積348方呎，屬一房間隔，以881.6萬元成交，呎價約25,333元。