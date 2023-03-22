新盤銷售浪接浪　傳屯門青山公路項目收票4千張

本月新盤成交量持續增加，即將於周六開售的屯門青山公路項目，收票反應不俗，市傳目前已接獲約4,000張入票。

●市傳飛揚2期累計接獲約4,000張入票

她介紹最新客源地區的分布，來自九龍區的準買家由上周的25%，增至現時的30%。該集團於該盤完成銷售後，下一個將會推售油塘東源街項目。

●沙田九肚雲端三房呎價20,000元

●啟德澐璟三房2,446萬元沽出

●粉嶺北ONE INNOVALE系列項目月內累沽約53伙

●元朗Grand YOHO單日沽4伙 共涉4,373萬元

●油塘蔚藍東岸兩房售1,029萬元

●啟德維港1號一房售881萬元