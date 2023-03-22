恒大公布境外債務重組方案　未來3年仍需額外籌3000億人幣

恒大於公告中指出，未來3年，公司的核心任務是「保交樓」，將努力保持「復工復產」維持有序營運，預計需要額外2,500億元至3,000億元人民幣融資。期間現有項目的無槓桿自由現金流將主要用於償還續建所需新增融資，對公司層面無抵押擔保債務償還能力較弱。

恒大將發行強制可交換債券，分別可交換約23.31億股恒大物業及約30.94億股恒大新能源汽車股份，佔兩者約21.57%及約28.54%總股數。

恒大表示，今次擬議重組遵循國際重組規則和實踐，既依法公平保障了各類債權人的合法權益，包括安排境外資產作為境外債務的補充增信；又給予債權人充分靈活性可在不同方案中進行選擇，兼顧不同類型債權人的具體情況和訴求偏好。重組將在一定程度上緩解境外債務償還壓力，為公司恢復經營解決境內問題提供條件。公司將盡最大努力恢復資金、業務的良性循環，修復資本結構，實現平穩營運。

連同境外債務，恒大總負債超過3,000億美元，一度成為市場焦點。恒大代表律師於本周一在香港法院清盤呈請聆訊上表示，會於周三公布債務重組方案；又指已獲主要境外債券持有人同意，將於3月底與普通債權人簽署相關重組協議，有關清盤呈請聆訊再度延至7月31日。

恒大表示，將努力在實際情況下盡快滿足復牌條件。惟截至公告發布日，沒有任何一項復牌條件得到滿足。