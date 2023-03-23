東方日報B1：騰訊上季核心多賺19%　兩年最勁

撇除這些與經營無關的項目，非國際財務報告準則(Non-IFRS)經調整純利為297.11億元，按年增長19.41%，末期息每股2.4港元，按年增加50%，其美國預託證券(ADR)早段曾升2.39%，較港股收市價高1.75%。

收入並未重拾高增長，盈利表現卻大幅改善，這可歸功於削減成本措施。去年底員工總數為10.84萬人，按年減少3.84%，扭轉2021年增兵31.34%。馬化騰稱，公司今年會堅持降本增效，未來這種做法會成為「長期習慣」。總裁劉熾平補充，會把一些現有的內部資源用於發展新業務，以促進效率，不會像新冠疫情前那樣「粗獷發展」。

劉熾平所說的「新業務」，包括近期在全球大熱的人工智能(AI)技術。騰訊目前的內部團隊，正在研發一款名為「混元助手」的AI項目，是類似於ChatGPT的對話式內容生成AI。

他形容，AI將會是未來業務增長的「擴大器」，對此感到非常興奮。過去騰訊亦一直有利用AI技術增加業務效率，未來會穩步推進這方面的發展。不過，要將AI項目商業化仍言之尚早，需要更多時間打磨基礎，因為「做得對」比「做得快」更重要。

就業務分部而言，上季增值服務收入按年跌2.08%，原因是佔比較重的本地市場遊戲收入下跌6%至279億元，抵銷國際遊戲收入升5%。不過，劉氏稱，現時內地遊戲行業正穩健復甦，得益於宏觀環境改善、遊戲版號重新發放、基數較低等因素。

同時，雲服務和流動支付等的金融科技及企業服務上季更錄得單獨列帳後首次收入按年倒退，所以集團上季收入不再下跌，全靠網絡廣告收入事隔逾一年重回正增長，按年升14.6%。

公司指，來自電子商務平台、快速消費品及遊戲行業的廣告開支增長；微信的短片分享功能「視頻號」、「小程序」廣告的需求亦相當強勁。管理層亦再三強調，未來視頻號仍會帶來更多增長空間。

華盛證券經紀部董事李偉傑認為，騰訊今次業績未有太大驚喜，欠缺亮點，但仍算合格，佔比較大的增值服務下跌，而廣告業務則有增長；未來需要關注點依然是監管方面的壓力，所幸是目前遊戲版號已恢復審批。他預期業績後股價會震盪，惟假如跌至330港元附近，可能會吸引資金入場撈底。

另外，劉熾平將於5月17日起退任執行董事，理由是根據公司章程細則「輪值退任」。他解釋，這是為了區分董事會與管理層的職責，提高非執行董事比例，改善公司的治理結構。之後他仍會擔任總裁及兼投資委員會主席。