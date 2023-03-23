今年首季全球科技業裁員15萬人　幾乎追平去年全年

據追蹤科技公司裁員情況網站Layoffs.fyi數據顯示，今年首3個月全球科技業裁員人數已達將近15萬人，「非常接近」2022年全年被裁總人數。

數據顯示，2023年迄今，已經約有14.8萬名科技業人員遭到解僱；而2022年全年該產業的裁員人數約為16.1萬名。

外媒報道，零售巨擘亞馬遜(Amazon)日前宣布第二輪裁員，行政總裁Andy Jassy表示，將在4月底之前裁員9,000人。而在今年年初，Google母企Alphabet亦宣布裁員1.2萬人、社交平台Fb母公司Meta近日宣布將再裁員1萬人，並保留約5,000個職位空缺。

目前，蘋果公司(Apple Inc.)為唯一沒有進行大規模裁員的科技巨頭。不過，有消息人士指，Apple正減少成本開支，延遲發放一些部門的獎金，並限制聘僱人數，務求在經濟不確定時期精簡營運。

據人力資源機構Challenger, Gray & Christmas最新調查數據顯示，美國企業在1月及2月的裁員人數觸及2009年以來最高水平，截至2月底，共有18萬人被裁，其中科技業佔1/3以上。該企資深副總裁Andrew Challenger表示，目前絕大多數裁員發生在科技產業；隨着消費者支出跟着經濟狀況下滑，觀察至零售業和金融業也開始裁員。