【美國議息】聯儲局加息0.25厘符預期　重申關注通脹風險

美國銀行業危機持續之際，聯儲局公布3月份的議息會議結果，一如市場預期加息0.25厘，使聯邦基金利率上調到介乎4.75至5厘區間。

聯儲局預測經濟及貨幣政策走勢的「點陣圖」顯示，以中位數計，聯儲局官員料今年或再加息0.25厘，使聯邦基金利率升至5.1厘水平(即5厘至5.25厘區間)；而明年則減息半厘。僅得注意的是，當局預測今年經濟增長為0.4%，較去年12月時的預測下調了0.1個百分點。

當局在議息聲明中指出，美國銀行體系健全且富有彈性。最近的事態發展可能導致銀行對家庭和企業的信貸條件收緊，並對經濟活動、就業和通脹造成壓力。然而，這些影響的程度仍然不確定，當局依然高度關注通脹風險。

聲明又指，正如先前所述的計劃，委員會將繼續減持美國國債、企業債務和按揭抵押證券(MBS)，並且堅定地致力於將通脹率恢復到2%的目標。

據點陣圖預測，今年底個人消費物價開支(PCE)物價指數通脹率為3.3%，明年則為2.5%。

嘉信理財香港有限公司理財顧問林長傑表示，聯儲局為控制通貨膨脹，於過去一年持續上調利率，以收緊信貸條件，增加貸款人及借款人的壓力。同時，聯儲局在控制通脹及促進就業外，亦有第三個不成文的任務，即維持金融體系穩定。

他表示，儘管銀行業近日所面臨的壓力並不代表金融體系穩定性面臨風險，但可能會導致聯儲局比預期更早地暫停或結束其緊縮周期。在高壓時期，金融市場穩定往往比其餘兩大政策任務重要。隨著通脹緩和，聯儲局或會認為有更多空間以應對近期發生的事件。