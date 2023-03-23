鮑威爾︰如有必要仍會加息至高於預期的水平

聯儲局在最新的經濟及貨幣政策「點陣圖」中，預測今年內僅再加息0.25厘。聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示，未有進一步上調利率見頂水平的預測，是因為近期銀行危機可能會導致信貸條件收緊，而這與加息乃異曲同工。他指出，如有必要，會加息至比預期中更高的水平。

他表示︰「如果我們需要進一步提高利率，我們會這樣做。」不過，就目前而言，聯儲局認為信貸收緊的可能性較大，強調最終會實施「足夠緊縮的政策」，以將通脹降至2％。至於銀行業壓力具體會有多大的影響，他認為現時判斷為時尚早。

他又提到，減息不在聯儲局預期的「基本情景」之中，又謂現時還未討論過改變資產負債表縮減計劃的問題。

對於經濟前景，他指經濟衰退風險是非線性的，很難判斷銀行危機會如何令經濟「軟着陸」預期發生變化。不過他始終認為經濟仍然存在「軟著陸」機會，並正設法找到那樣通往該情景的道路。

鮑威爾強調，硅谷銀行破產是一個例外，美國銀行體係不存在廣泛的弱點。他表示，過去一周，美國的銀行系統的存款流動已經穩定，銀行系統健康且具有韌性。他強調，加息已經得到充分消化，許多銀行能夠應對。他強調，存款人理所當然地應該認為存款是安全的。他認為，在利率走高的時候，包括銀行在內的各類公司面臨利率風險並不奇怪