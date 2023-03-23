中汽協籲車企促銷降溫　勿打價格戰

近期內地汽車市場掀起減價戰，中國汽車工業協會發文表示，價格戰不是長久之計，呼籲降價炒作行為應盡快降溫，希望汽車行業盡快回歸正常市場秩序，確保全年行業健康平穩發展。

中汽協指，各企業在此輪短期的促銷中集中推出的優惠車型多為長庫齡、老款或滯銷庫存車型，但為了吸引消費者注視，誇大降價力度，容易令消費者產生誤導。文章認為，汽車企業降價處理庫存，適當回收成本是正常經營措施，但不能因此淪為價格戰，應該着眼長遠，在產品技術、質量、服務、品牌力度等方面多下功夫，致力於高質量發展，而地方政府在穩增長、促消費的過程中，營銷宣傳方式亦要恰當，共同維護市場秩序。

此外，近期電池級碳酸鋰價格大跌，上海鋼聯和生意社的電池級碳酸鋰價格跌破30萬元人民幣大關，最低報每噸28萬元人民幣。內媒引述消息指，目前業內還在加快拋售碳酸鋰，由於價格持續下跌，令市場觀望情緒濃厚，加上海外市場也出現了退單現象，多項因素疊加料將進一步推低碳酸鋰價走勢。