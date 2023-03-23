陳蓓敏：越秀擁大量土地儲備 宜候低吸
2023年03月23日 05:00
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美國公布2月二手樓銷售額增長14.5%，為2020年7月以來最大單月升幅，但銷售價格中值按年下降0.2%。隨着美國政府和耶倫出口表態支持銀行體系，瑞士央行積極化解瑞信風波，短線金融風暴漸見安穩。今天美國聯儲局議息，結果料為市場預期。下次議息日會是在5月。近期地緣政治日見緊張，各大國家紛紛互訪盟國，磨刀利器作準備。歐美股市回穩。
俄國普京指，會研究和尊重中方對解決烏克蘭衝突建議，雖然仍在斡旋中，但也不失為一個建設性的開端。普京亦歡迎和支持中國企業取代已離開俄羅斯的外國企業，並指出未來會和中國在北方海路項目上，建立合作工作機構。中俄在歷史背景和地理位置上，作深度合作是合乎情理。
昨日恒指最高見19775，可惜未能重奪19800以上水平。中國恒大將公布境外債務重組方案，若通過方案，市場估計將在10月初生效。內房板塊反彈做好。越秀(00123)公布全年業績，營業額升26.2%至724億元人民幣，純利升10.2%至39.53億元人民幣。末期息為每股0.307港元，全年派息為0.626港元，派息比為淨利潤四成。
適逢越秀地產上市30周年，集團更將每一千股越秀，獲派送62股越秀房產信託基金(00405)。集團擁有豐厚土儲，以備未來發展所需。建議候低吸納，向上阻力位12.8港元，止蝕位10.4元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)