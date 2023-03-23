陳蓓敏：越秀擁大量土地儲備　宜候低吸

美國公布2月二手樓銷售額增長14.5%，為2020年7月以來最大單月升幅，但銷售價格中值按年下降0.2%。隨着美國政府和耶倫出口表態支持銀行體系，瑞士央行積極化解瑞信風波，短線金融風暴漸見安穩。今天美國聯儲局議息，結果料為市場預期。下次議息日會是在5月。近期地緣政治日見緊張，各大國家紛紛互訪盟國，磨刀利器作準備。歐美股市回穩。

俄國普京指，會研究和尊重中方對解決烏克蘭衝突建議，雖然仍在斡旋中，但也不失為一個建設性的開端。普京亦歡迎和支持中國企業取代已離開俄羅斯的外國企業，並指出未來會和中國在北方海路項目上，建立合作工作機構。中俄在歷史背景和地理位置上，作深度合作是合乎情理。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)