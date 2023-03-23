鄧聲興：瑞信陷困境　亞洲區銀行有利有弊！

歐美銀行爆發2008年金融海嘯後最大的信心危機，超過167年歷史、被視為「太大而不能倒」的瑞士第二大銀行瑞信(Credit Suisse)陷入困境。為了防止危機蔓延至國際金融系統，瑞士第一大銀行瑞銀(UBS)宣布以30億瑞士法郎(32.56億美元)的價格買下瑞信；瑞士中央銀行瑞士中央銀行也宣布，將會對合併後的銀行提供1,000億瑞士法郎(1,080億美元)流動性援助。旋風式拯救是否能令全球避免再一次經歷金融風暴？又會對全球金融環境造成甚麼影響？

瑞信(Credit Suisse)是瑞士第二大的銀行，僅次於瑞銀(UBS)，業務包括財富管理、投資銀行和資產管理等，分行遍布全球50多個國家。截至2021年底，瑞信擁有8,291.2億美元資產(約6.5萬億港元)，在全球銀行排行45。截至2022年底，瑞信資產管理規模(AUM)仍高達1.29萬億瑞士法郎(約1.39萬億美元)，而全球國內生產總值(GDP)超過1萬億美元的國家僅有17個。

然而近年來，瑞信早已受醜聞纏身，其中包括洗錢、僱員出現間諜、巨額虧損等，令公司信譽受損，導致資產管理規模持續大幅減少。3月10日美國硅谷銀行(SVB)的閃電式破產，本就引發銀行業信心危機。而瑞信卻在14日發布的年報中承認，在2021和2022財年的報告存在「重大缺失」；瑞信最大單一股東、沙特國家銀行主席Ammar Al Khudairy在15日接受傳媒訪問時，更表明「絕對不會」再向瑞信注資。瑞信股價當日跌破2美元關口，最低見1.75美元，創歷史新低，終日仍跌近14%。市場不禁擔憂到底瑞信會否追上「倒閉潮」，成為雷曼2.0，再加上瑞信的總資產規模相當於當年雷曼兄弟的兩倍以上，若果真迎來瑞信危機，恐怕會對全球經濟造成重大衝擊。故為了提振各界對瑞士銀行業的信心，瑞士央行和瑞士國際金融市場監督管理局(FINMA)，聯同美國聯儲局介入事件，推動瑞信和瑞銀合併，務求迅速解決今次危機。

危機看似解除，但債券持有人卻成為最大輸家。瑞銀收購瑞信的同時，瑞士監管機構要求將瑞信價值160億瑞士法郎(約1,357億港元)的額外一級資本債(AT1)完全撇帳，意味淪為「廢紙」。根據協議，瑞信AT1債券的持有人將一無所獲，而股東將獲得32.3億美元。市場普遍認為是此事件可能引發「火燒連環船」，對銀行業信心危機進一步加劇之外，亦會對同行發債會帶來影響。對於歐美國家來說，SVB的閃電式破產加上瑞信被併購，足以引發主要央行擔憂，也引發了市場對各央行激進加息的思考，相信至少對激進的加息步伐起到一定的遏制作用。對於亞洲區各銀行來說，更依賴AT1的亞洲銀行可能面臨愈來愈大的資本補充困難，這反過來可能會減緩它們資產負債表擴張的步伐，並有助於抑制通脹前景和加息步伐。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)