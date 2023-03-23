鄧建初：盈喜盈警令股價波動　準則如何界定？

短短5個交易日內，電視廣播股價由3.86元衝上最高位17.9元，地心吸力下出現回吐本是平常事，然而，回吐兩日後，在3月14日收市公司發出盈警消息，股價跌勢隨即加劇。3月15日收市後再傳出有基金趁高走貨，翌日股價隨即插水式狂瀉近30%，高位搶進之股民，莫不叫苦連天。初哥認為，後者之趁高沽貨行動是正常商業活動，不過前者盈警公布時間卻是值得商榷。

上市公司有固定公布業績時間表，可讓股民自行選擇是否博業績表現。無論進行吸納或沽出行動，贏輸也會覺得較公平。但後期倣效外國，推出盈喜/盈警，惟並無一套量化準則，例如盈利增減百分比幾多才算是盈喜盈警、又或扭虧為盈轉盈為虧等等，只任由公司自行決定是否發出該類為股價帶來巨大變化之消息，這對一般不知就裏的普羅股民，又怎算是公平呢？

很多時候，距離發布業績期相當近，仍有公司選擇提前發出盈警/盈喜。而根據過往歷史，盈警居多，這猶如對參與買賣之散戶投下一枚炸彈。初哥在聊天室經常講的滿布「地雷股」就是這個原因。

不患寡而患不均，放諸四海而皆準。有關當局維護市場正常運作之餘，亦要照顧小股東之公平競爭利益，否則普羅股民經常無厘頭地被迫輸錢，意興闌珊，退出股場，對香港股票市場未來發展當然不利。

事實上，可借鑑N年前馬會毒馬案事件，抽出玩弄馬圈的不合法犯罪分子，還馬迷們一個公道。賽事公平，馬迷回復信心，樂於投注，香港賽馬事業自此一帆風順，投注額推向高峰。

處於不利環境，仍參與炒股的散戶，惟有作出自保行動，就是定好炒股策略，緊隨北水高低槓炒法。最重要的是不對路時採取輕微止蝕，以保本錢不致流失太多。等待合適時機，才大舉出擊，迎接大升市的來臨。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)