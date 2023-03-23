恒大汽車：「恒馳5」有停產風險

為能集中財力支持「恒馳5」量產，公司持續推進節約成本舉措，提高管理效率，主動對集團的瑞典附屬公司National Electric Vehicle Sweden AB採取減員措施，對員工架構進行優化。

集團指，在無法獲得新增流動性的情況下有停產風險，但如能在未來尋求超過290億元人民幣(下同)的融資，計劃推出多款旗艦車型，並望實現量產，在此計劃下，2023年至2026年的累計無槓桿現金流預計將達到負70億至負50億元之間。

集團正考慮處置住宅及物業發展項目，在處置住宅及物業發展項目後，截至2021年12月31日止(僅包含其汽車板塊及電池板塊，未包含其地產板塊)集團的總資產有595.21億元，當中現金及現金等價物有12.87億元；負債總額588.3億元。

附屬公司恒大恒馳新能源汽車控股(香港)接獲法定償債書事宜已完結，經與債權人協商，已就所要支付的債務達成和解，該事項不會對集團造成重大不利影響。

集團2022年度相關審計及審閱工作仍在進行中，完成後，公司將盡快發布2021年經審核年度業績、2022年之中期業績及2022年之經審核年度業績。

公司的股份由2022年4月1日上午9時正起暫停買賣，將繼續暫停買賣，直至另行通知。