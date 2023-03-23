道指跌530點　紐油重上70美元

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.7%，至102.53；港匯見7.8469；離岸人民幣(CNH)報6.8571；美元兌日圓處131.22；歐元報1.087，英鎊報1.2278。金價處1,968.99美元。布油報75.8美元，紐油報70.06美元。比特幣跌3%，報2.73萬美元。道指期貨升40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指變動不大。

●道指收報32,030點，跌530點或1.63%；標指收報3,936點，跌65點或1.65%；納指收報11,669點，跌190點或1.6%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,626點，升34點。

●3月恒生指數夜期收報19,762點，升160點，高水171點，成交14,810張。

●紐約期油收報每桶70.9美元，升1.23美元或1.77%；倫敦布蘭特期油收報每桶76.69美元，升1.37美元或1.82%。

●紐約期金收報每安士1,949.6美元，升8.5美元或0.44%。高盛預計金價未來12個月升至2,050美元。

●英國富時100指數收報7,566點，升30點或0.41%；德國DAX指數收報15,216點，升20點或0.14%；法國CAC指數收報7,131點，升18點或0.26%。

●藥明生物去年多賺3成，不派息。

●中國電信去年多賺6%，末期息每股派0.076元人民幣。管理層指會履行派息比率增至70%以上之承諾。

●領展3.0願景：引入資本夥伴，或創建私募基金。

●中汽協籲車企促銷降溫 勿打價格戰

●鮑威爾︰如有必要仍會加息至高於預期的水平

●【美國議息】聯儲局加息0.25厘符預期 重申關注通脹風險

●今年首季全球科技業裁員15萬人 幾乎追平去年全年

●銀行危機拖低利率 美樓按需求連續3周增加

●南韓：美晶片補貼新規 不影響韓企在華擴大生產

●恒大公布境外債務重組方案 未來3年仍需額外籌3000億人民幣

●東方日報B1：騰訊上季核心多賺19% 兩年最勁

●【東方日報產評】好景不常得求變 華科企轉型應戰