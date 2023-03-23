道指跌530點　紐油重上70美元

2023年03月23日 07:50
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    ●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.7%，至102.53；港匯見7.8469；離岸人民幣(CNH)報6.8571；美元兌日圓處131.22；歐元報1.087，英鎊報1.2278。金價處1,968.99美元。布油報75.8美元，紐油報70.06美元。比特幣跌3%，報2.73萬美元。道指期貨升40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指變動不大。
    ●道指收報32,030點，跌530點或1.63%；標指收報3,936點，跌65點或1.65%；納指收報11,669點，跌190點或1.6%。
    ●港股ADR指數按比例計算，收報19,626點，升34點。
    ●3月恒生指數夜期收報19,762點，升160點，高水171點，成交14,810張。
    ●紐約期油收報每桶70.9美元，升1.23美元或1.77%；倫敦布蘭特期油收報每桶76.69美元，升1.37美元或1.82%。
    ●紐約期金收報每安士1,949.6美元，升8.5美元或0.44%。高盛預計金價未來12個月升至2,050美元。
    ●英國富時100指數收報7,566點，升30點或0.41%；德國DAX指數收報15,216點，升20點或0.14%；法國CAC指數收報7,131點，升18點或0.26%。
    ●藥明生物去年多賺3成，不派息。
    ●中國電信去年多賺6%，末期息每股派0.076元人民幣。管理層指會履行派息比率增至70%以上之承諾。
    ●領展3.0願景：引入資本夥伴，或創建私募基金。
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