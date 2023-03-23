數科集團及附屬Multisoft被控違反競爭條例

委員會指出，(i)公司及Multisoft在遙距營商計劃(D-Biz)下申請政府資助，在提交資訊科技方案的報價中從事掩護式投標等行為；及(ii)競委會有合理因由相信，該等行為構成合謀定價、編配顧客、圍標及╱或分享影響競爭的敏感資料，屬嚴重反競爭行為，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。

數科集團指出，在未經Multisoft或公司適當授權的情況下，Multisoft的一名前僱員在D-Biz的政府資助申請中提供資訊技術解決方案的報價。集團不接受或容忍任何非法或違法行為，並已於2023年2月向香港警方舉報該前僱員的行為。

集團正就指控尋求法律意見，並將配合委員會根據《競爭條例》可能作出的任何查詢。由於委員會展開的法律程序仍在初步階段，董事會未有足夠資料評估有關法律程序對集團營運及財務狀況的潛在影響。