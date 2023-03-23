Coinbase面臨SEC指控　股價盤後挫15%

【美國證監會將對Coinbase採取執法行動，公司CEO抨擊監管機構「不公平不合理」】

外媒報道，加密貨幣交易所Coinbase Global指出，收到美國證監會(SEC)告知將對其採取執法行動。該通知指，SEC認為一些公司或個人違反了投資者保護法。

Coinbase表示，該通知涉及Coinbase業務的幾個方面，包括其加密貨幣交易所、質押服務Coinbase Earn、Coinbase Prime和Coinbase Wallet，目前而言，SEC的通知並不要求Coinbase對現有產品或服務做出任何改變，故公司業務將繼續照常營運。Coinbase首席法務官Paul Grewal稱，公司已為「這一令人失望的結果」做好準備，並對其資產及服務的合法性具有信心，如有必要，更歡迎法律程序以提供該公司一直倡導的透明度，並證明SEC在涉及數碼資產時不公平或不合理。

據悉，是次通知不是最終通知，乃SEC對在美上市公司進行民事訴訟前發出的非正式提醒，因任何訴訟或執法和解都必須由SEC委員授權，而此潛在的民事訴訟可能會尋求禁令救濟、收回及民事處罰。

Coinbase股價周三(22日)收挫8%，盤後下跌15%。