港股缺乏方向 騰訊飆4% 滙豐及友邦受壓

港股升過百點後突然急插，恒生指數曾倒跌67點，低見19,523點有支持，暫升20點，於19,600點水平整固。國企指數及科技指數升20點，主板成交350億港元。

騰訊績後有追捧，股價升4.6%重上360元關。其他大型科網股個別發展，小米集團升1.5%；阿里巴巴升0.3%；百度跌0.6%；美團跌0.8%；京東集團跌1%。

金融股偏軟拖低大市，友邦保險跌1.5%；滙豐控股亦倒跌1.2%；中國平安、招商銀行、香港交易所、建設銀行跌0.4%至0.6%。

其他藍籌股個別發展，東方海外績後飆14%表現最佳；聯想集團升5.5%緊隨其後。石藥集團績後被拋售，股價挫8.4%，是表現最差藍籌。

影視娛樂股又炒上，電視廣播飆4成；邵氏兄弟升32%；英皇文化產業升26%；香港科技探索升5.2%。

【09:20】港股缺乏方向 騰訊撐市 友邦跌近2%

聯儲局一如預期加息0.25厘，港股開市靠穩，恒生指數升28點或0.14%，報19,619點；國企指數高開14點或0.22%，報6,654點；科技指數升1點或0.04%，報4,010點。

大型科網股個別發展，騰訊績後做好，股價升1.8%支撐大市；美團升0.3%；小米集團升0.1%。阿里巴巴跌0.3%；百度及京東集團跌0.8%。

金融股窄幅上落，友邦保險跌1.7%表現較差；建設銀行跌0.4%；招商銀行無起跌；香港交易所靠穩；滙豐控股升0.3%；中國平安升0.4%。