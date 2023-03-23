耶倫「彈弓手」！阿克曼警告存款或加速外流

外媒報道，美國財長耶倫表示，華府暫時無意擴大聯邦存款保險制度的覆蓋範圍及保險額度。聯邦存款保險公司(FDIC)暫時無意改變存款保險上限的規定，現時上限為25萬美元。

目前聯邦存款保險公司(FDIC)對每個存戶的保額為25萬美元，超過此金額的存款理論上不受保障，但在之前硅谷銀行(SVB)及Signature Bank倒閉事件中，FDIC破例提供全額保障。

美國對沖基金大鱷阿克曼(Bill Ackman)在社交媒體表示，耶倫「收回」為所有存款提供擔保的言論，以及聯儲局加息0.25厘的舉措，為非系統性銀行帶來更大壓力。

阿克曼表示，原本預期存戶獲得支援，現時耶倫一改口風。他稱，如果存款無立即加速外流，他會感到意外。

他認為，需要一個臨時的全系統存款保證來止血，當不確定性持續的時間愈長，對小型銀行的損害就愈持久，也愈難吸引客戶回歸。

他表示，考慮最近的事件對非系統重要性銀行的長期股權資本成本的影響，作為股東或債券持有人的你可能在某日醒來並發現自己的投資全部化灰，連同利率上升導致的債務及存款成本上升，宜思考這將對貸款利率及經濟產生甚麼影響。他又指，這場銀行業危機持續的時間愈長，愈損害小型銀行及其獲得低成本資金的能力。

他提醒，信任及信心是靠多年累積所得，但也可能會在幾日內消失。他擔心，目前情況正在陷入另一場如同火車出軌的事件。

耶倫的言論令銀行股受壓，反映美國地區銀行股價表現、追蹤24家主要銀行的KBW銀行指數跌約5%，第一共和銀行(First Republic Bank)挫15.47%，西太平洋合眾銀行(PacWest Bancorp)更跌17.12%，大型銀行方面，富國銀行跌3.33%，美國銀行跌3.32%，花旗跌約3%，摩根大通跌約2.5%，資管巨頭嘉信理財收市挫5.4%。