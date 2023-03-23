鄧聲興：加緊布局疫後旅遊　同程旅行首季業績爆發可期

同程旅行2022財年錄得總收入約65.8億元人民幣，經調整淨利潤為6.5億元人民幣，經調整淨利潤率為9.8%。自2020年起，來自住宿預訂業務的收入連續錄得同比升幅。另外， 2022財年之平均月活躍用戶和平均月付費用戶數量分別達2.3億及2,970萬，均較疫情前增長逾10%，付費比率亦於過去3年由12%微增至12.7%，反映疫情令大眾對旅遊的需求更為旺盛，有助提升公司在行業的競爭力。

下沉城市一直是同程旅行的戰略部署之地，全因看準其廣大客戶群及獲客能力，進一步鞏固在線旅遊市場的領先地位。為迎接疫後復甦，並承接住宿預訂業務的收入連年上升的趨勢，同程旅行在2021年成立藝龍酒店科技，為其旅遊產品帶來協同效應。藝龍酒店科技集合酒店管理、資訊技術、貿易和採購服務於一身，是同程旅行在酒店領域的重要發展， 有望成為未來一大業務增長動力。

除了鞏固自身業務本面外，同程旅行亦豐富其旅遊度假板塊的產品線，完善「一站式旅行平台」的服務能力。經過疫情3年的培育，用戶的消費行為發生了結構性變化，現時以本地、短途及休閒旅遊為首。公司早前宣佈收購以休閒度假遊為業務核心的同程國旅，加快佈局休閒旅遊板塊，進一步發揮規模效應。

隨着疫情成為過去式，沉寂3年的旅遊業將會迎來強勁增長。目前同程旅行平台已可滿足中高端、商務、休閒及短途等全方位旅遊需求，用戶基數高企，相信能夠飲到「頭啖湯」。筆者認為，同程旅行首季度業績增長強勁，股價有望衝破20大關，可作長線持有，目標價為20.4港元，止蝕價14元。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)