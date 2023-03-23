許繹彬：騰訊業績開好局　迎重磅股續放榜

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，美國瘋狂加息抗通脹後引發的連鎖效應，正式在全歐美開始，且有蔓延迹象，繼早前硅谷銀行及紐約的Signature Bank被聯邦政府出手接管後；本周焦點相信是落在有167年歷史，在瑞士第二大及全球第五大財團的瑞信銀行出現財困，更面臨倒閉危機。

許氏指，儘管瑞信最後被一直視為其死對頭的瑞銀充當白武士所收購，但作價則可用「殘」來形容；是次交易瑞銀根本不花一毫，全以股票交易互換條款作出併購，瑞信股東可以用22.48股瑞信股票換1股瑞銀股票，相當於每股0.76瑞士法郎，較瑞信股價的高峰期下跌99%。收購總代價折合約33億美元。外間認為，是次收購並沒有把問題完全解決，瑞銀收購的其中一項條件是價值160億瑞郎的瑞信額外一級資本(AT1)債券將被注銷，持有者恐血本無虧，此舉令市場擔憂加息後對債市造成連鎖反應，部分銀行的AT1債券的價格市因此而大幅下跌，債市危機恐怕才是剛剛開始。

至於仍處於極度疲弱的港股，當然又成為全球跌幅最大的地方，19,100點重要支持亦告失守，曾低見18,829點，再度創下今年低位；儘管曾跟隨美股作出反彈，但力度實屬有限及緩慢，一旦觸及19,600點或以上後，便見回軟，四方沽盤再度湧現。他認為，港股投資者存有憂慮實屬正常，投資者確實飽受這幾年突如其來的「黑天鵝」事件困擾，如內房債務問題令國內資金鏈緊張，美國加息令全球貨幣出現貶值，以及疫情對經濟所帶來的摧毀性等；以上種種均是為股票市場帶來慘烈的傷害，投資因此失利的情況，亦屢見不鮮。

今次歐美銀行接二連三出事，不期然會令人跟2008年雷曼事件相提並論；猶記得2008年3月，歐美各地突然開始爆發次按危機，起初各地政府也努力挽救，希望將問題解決，但拯救行動延到雷曼，最後雷曼仍因失救致死，令全球股市出現極大震盪，事件以「雷曼兄弟事件」寫入史冊。